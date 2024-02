Avanza extradición de 'El 85', fundador del CJNG

Ciudad de México.- Un juez federal negó a Erick Valencia Salazar, "El 85", uno de los presuntos líderes y fundadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el amparo contra su extradición a Estados Unidos, donde se le pretende llevar a juicio por narcotráfico.

Alfonso Alexander López Moreno, juez Quinto de Distrito y Juicios Federales del Estado de México, negó la protección de la justicia al jalisciense contra la orden de extradición dictada el 16 de agosto del año pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El sentido del fallo fue dado a conocer este martes en la lista de acuerdos del juzgado, aunque hasta el momento no se ha publicado la versión pública del resolutivo.

No obstante, los juicios de extradición sólo pueden litigarse con dos argumentos: acreditar que el detenido no es la persona que busca el país requirente y probar que la petición formal no se apega al Tratado de Extradición entre los dos países.

La negativa de amparo implica que Valencia no pudo acreditar ninguna de estas excepciones en su proceso de extradición.

El fallo del juez no es definitivo porque la Fiscalía General de la República puede presentar un recurso de revisión para que sea un tribunal colegiado de circuito en materia penal el que determine en última instancia si el presunto traficante debe ser entregado.

Estados Unidos busca la extradición de "El 85" para juzgarlo en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, por los cargos de participar en apuestas ilegales y conspiración para importar y distribuir cocaína.

La acusación señala que del 2003 a agosto de 2018 -incluso antes de que naciera la denominación del CJNG- "El 85" fue parte de un grupo criminal que distribuyó grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense.

Valencia fue detenido el 9 de marzo de 2012 por el Ejército en la Colonia Lomas Altas, en Zapopan, una acción que desató una serie de narcobloqueos y ataques al transporte público, con un saldo de 25 vehículos incendiados en Jalisco.

El presunto narcotraficante, sin embargo, fue absuelto en 2017 por la justicia federal y abandonó el Penal del Altiplano. Al año siguiente, se ordenó su captura en Estados Unidos y se tramitó ante las autoridades mexicanas la orden de detención provisional con fines de extradición.

El 4 de septiembre de 2022 volvió a ser detenido en Tapalpa, Jalisco, con base en la petición estadounidense y desde entonces se encuentra internado en el Altiplano.

"El 85" es considerado como uno de los operadores más violentos del grupo criminal que encabeza el capo Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y, en su momento, le atribuían tener el control de la Aduana de Manzanillo para el desembarque de cocaína y precursores químicos de Sudamérica y China.