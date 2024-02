Perdona INE, otra vez, multa a Morena

Ciudad de México.- El INE perdonó a Morena 15.9 millones de pesos en multas por gastos y propaganda en vía pública no reportada en sus informes de precampaña a la Presidencia y Congreso.

Así, la multa por 53 millones 798 mil pesos bajará a 37 millones de pesos, pues de último momento, pese a que hace una semana vencía el plazo, entregaron "comprobantes".

Además, la Unidad de Fiscalización hizo una "revalorización" de bardas, espectaculares, mantas y demás publicidad en la calle, pues se concluyó que no generaron un beneficio a Claudia Sheinbaum, principalmente, o a aspirantes a diputados federales y senadores.

De lunes a martes hubo una danza de cifras por parte de esa área, pues de 67.7 millones de sanciones para los todos los partidos subió a 68.1 millones, y cerca de la media noche estaba en 51 millones 742 mil pesos.

Sin embargo, a las 10:00 horas ayer, la Unidad ya proponía a los consejeros una reducción más, para quedar en 50 millones. El más beneficiado, Morena.

Consejeros electorales mostraron su inconformidad por dichas reducciones, además de cuestionar que se aceptara, de última hora "comprobantes" para favorecer a Morena y la alianza PRI-PAN.

"Uno a las 10 de la noche, otro a la media noche, y una tercera adenda de las 08:00 de la mañana de hoy. No podemos aprobar a ciegas modificaciones que no conocemos porque no tenemos tiempo para analizar, yo manifiesto mi voto en contra", lamentó el consejero Jaime Rivera.

Su compañero Martín Faz también votó en contra al considerar esas disminuciones no propician que los partidos y aspirantes no repitan las mismas infracciones, lo que pone en riesgo el modelo de fiscalización.

"Me parece importante que esta autoridad mantenga una continua revisión sobre estos criterios de sanción, a fin de verificar su idoneidad en la inhibición de la conducta reprochada", apuntó.

Para el consejero, la propaganda en la calle que no se sancionó sí benefició a un partido o a algún aspirante.

La consejera Carla Humphrey insistió en que la flexibilidad del INE está provocando excesos en los partidos, pues presentaron 2 mil 350 informes por mecanismos distintos a los obligados, lo que ameritó una sanción.

"Esta autoridad ha flexibilizado el criterio respecto de la no presentación de los informes o hacerlos en mecanismos alternos, sin embargo, esto no puede implicar una excepción a la norma y menos aún que esta autoridad tolere el incumplimiento de la misma bajo el argumento de ejercicio de derechos", reclamó.