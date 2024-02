Propone oposición ir a Maravatío; Morena calla

Ciudad de México.- Diputados de oposición exigieron que todas las fuerzas políticas reconozcan que el crimen organizado ya interfiere en el actual proceso electoral.

Sin embargo, Morena y aliados evadieron el llamado a condenar la violencia que ha desatado el narcotráfico en varias zonas del país.

La instalación de la comisión especial para dar seguimiento al proceso electoral tuvo de "bienvenida" la ejecución ayer de dos candidatos que competirían por la Alcaldía de Maravatío, Michoacán, Armando Pérez, del PAN, y Miguel Ángel Reyes, de Morena.

Ante ello, el priista Rubén Moreira propuso que los diputados acudan a Maravatío para exigir que haya justicia y se garantice el voto libre.

Aseguró que el mayor enemigo que tiene la democracia mexicana es el narcotráfico.

"Yo hago una primera propuesta, que es que este Grupo de Trabajo condene la participación del crimen organizado en los procesos electorales, su interferencia y que todos los partidos hagamos lo mismo, porque si uno no lo hace o uno no lo hace de la misma manera que el resto, pues quedan indefensos.

"Pongo el reto, vayamos a Maravatío, esta Junta, y hablemos con las autoridades, y ahí estando en Maravatío digamos que se tiene que meter a la cárcel a esos asesinos y que tiene que haber elecciones libres en Maravatío, en Taxco, en todas partes", propuso.

Sostuvo que no puede tolerarse más violencia en el país, porque la ciudadanía debe decidir en forma libre en las elecciones del 2 de junio.

"Que decida libremente, sin una pistola en la cabeza, con la posibilidad de que pasen los candidatos casa por casa a entregar su propaganda, con la posibilidad de que no los maten.

"Ayer fue un día terrible para la democracia mexicana, porque el crimen mostró su poder en un Municipio asesinando a dos candidatos, de dos partidos, ¿qué mensaje manda el crimen para que ahí quiera ejercer su derecho de correr para obtener un cargo público, de ser electo? O ¿qué mensaje le mandan a la población de Maravatío que simpatizaba con cualquiera de estas personas?", destacó.

Moreira destacó que en Taxco también hubo hechos de violencia.

"Entonces queremos que haya, que el pueblo decida, pero tiene que ser con libertad".

Difícilmente la gente podrá recorrer caminos y carreteras en la campaña, advirtió.

Cuestionó qué va a pasar con algún candidato que se pare en una plaza de Maravatío y si podrá expresar "quiero regresar la paz y meter a la cárcel a los asesinos".

"¿Alguien se va a atrever a hacer eso?", preguntó Moreira en la instalación de la comisión especial.

También propuso que la comisión pueda entregar información a las comisiones bicamarales de Seguridad Nacional y de seguimiento a la participación del Ejército en labores de seguridad, y a la Auditoría Superior de la Federación.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, evadió hablar del clima de violencia en varias zonas del país.

Sobre Maravatío, no respondió a la propuesta de acudir al municipio a condenar el asesinato de candidatos, a pesar de que uno de ellos era de Morena.

Sugirió que se analicen los antecedentes con los gobiernos locales de Maravatío, gobernado por el PAN, y qué desencadenó la violencia, porque "no surgieron de la noche a la mañana".

Aseguró que el 2 de junio será una elección democrática.

"Reitero la voluntad democrática, política, de Morena, como un asunto de identidad política, programática, que tenemos con el Gobierno de México, porque somos los principales comprometidos con ello.

"Parte de la transformación será que México viva el próximo junio la elección más transparente, más democrática, más limpia, sin compra de votos, que respalde la voluntad de los ciudadanos de elegir a sus autoridades", dijo sin reconocer la violencia generado por los grupos criminales.

También advirtió a los diputados de oposición que no politicen ni "contaminen" la comisión, si quieren que funcione.

Señaló que la comisión no puede excederse de sus propósitos ni suplir a la autoridad electoral.

"Yo les pido, en principio, para que funcione bien, que dejemos el debate político-electoral y la discrepancia normal de todo proceso guardados en las curules, para el debate en el pleno y también reservada en las manifestaciones que en lo individual nosotros expresemos, para no contaminar", recomendó.

Jorge Romero, coordinador del PAN, advirtió que los candidatos ya se juegan la vida al competir por un cargo de elección popular.

"Ya te estás jugando la vida para poder cumplir con una legislación electoral en este país. Si nosotros como mexicanas y mexicanos cruzamos esa línea, perdemos el Estado. Y está en el interés, me parece de todos los grupos parlamentarios y de todos los partidos políticos impedir a como dé lugar que crucemos esa línea.

"La intención de este grupo de trabajo no solamente es exhibir, es ver cómo ayudamos para poder evitarlo, primero, insisto, la violencia y las amenazas que surgen a personas que están intentando participar", planteó.

Agregó que otro eje de trabajo de la comisión será vigilar que los tres órdenes de Gobierno no intervengan en las elecciones.

También del PAN, el vicecoordinador José Elías Lixa manifestó que es innegable que el crimen organizado ya interfiere en el proceso electoral del 2024 y que no se puede aceptar que se instale la "ley del voto o la vida".

"Es innegable que el crimen organizado se ha apoderado de territorios, es innegable que interviene en nuestros procesos electorales con recursos públicos y hoy más que nunca, es innegable que amenazan y llevan a cabo sus amenazas matando a las y a los candidatos.

"No podemos aceptar que en nuestro país se instale la ley del voto o la vida.

"Lo decía el mismo Manuel Gómez Morín, mal anda la sociedad en la que las armas tienen más fuerza que los votos", sostuvo.

La diputada por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, también lamentó el asesinato de dos candidatos en Maravatío.

Dijo que la población no puede salir a ejercer el derecho al voto en esas condiciones de violencia.

"Si hay miedo no puede haber democracia. No se puede tapar el sol con un dedo, lo que ocurre en el país es grave y votar entre balas no es democracia", manifestó la exgobernadora de Yucatán.

El coordinador del PRD, Francisco Javier Huacus señaló es inaceptable que los próximos comicios sean sometidos por el miedo y la impunidad.

"Hay que aceptar que el crimen organizado se ha inmiscuido en las decisiones políticas del país. Lamentablemente, la violencia ha difuminado las garantías constitucionales de los ciudadanos", aseveró.

Expuso que en el PRD están convencidos de que el Gobierno Federal no tiene ni dará las condiciones elementales para celebrar el proceso electoral con seguridad para los ciudadanos.

"Vemos con terror y con temor e incertidumbre la injerencia abierta de grupos delictivos que pretenden incidir y atemorizar tanto a ciudadanos como a candidatos durante esta elección.

"Peligra la estabilidad política en este periodo de elecciones. Tal parece que es crear el caos para invalidarlas", lamentó.

El petista Benjamín Robles dijo que habrá un proceso democrático y que las encuestas ya lo están decidiendo.

"Para nosotros, lo fundamental, es seguir fortaleciendo la democracia de este país; que el pueblo decida y aunque para muchos, según encuestas que hemos visto, ha decidido, lo importante es que se garantice la seguridad y la plena participación en estos comicios de la población del país", expresó.