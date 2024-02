No busquen respaldo de malosos, dice Bedolla a aspirantes

Ciudad de México.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, llamó a los candidatos a no pactar con el crimen organizado para ganar puestos de poder, al advertir que podrían ser víctimas de ataques o de múltiples delitos.

En conferencia de prensa, el mandatario michoacano fue cuestionado sobre avances de los homicidios cometidos ayer en contra de los aspirantes a la Alcaldía de Maravatío, Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes Zavala, del PAN y Morena, respectivamente.

Al respecto, el morenista comentó que aún no hay indicios sobre el móvil de estos crímenes, que el crimen está a cargo de la Fiscalía local y todo aquel candidato que desee que el Gobierno estatal le brinde seguridad tenga la confianza de hacerlo, pero pidió que no se hagan tratos con los criminales para no terminar mal.

"También a los que aspiran a cargos de elección popular que no busquen -porque es luego Vox Populi- que para ganar una elección -cosa que es falsa- hay que pedirle permiso a algún maloso, porque terminan secuestrados, extorsionados. Entonces que no busquen la salida errónea de querer ser candidatos, porque también se da el caso y buscan el respaldo de algún grupo de delincuentes; eso es totalmente -aparte de ignorancia- una salida totalmente errónea y falsa", expuso.

Asimismo, Ramírez Bedolla reconoció el intento de los grupos criminales para tener injerencia en las decisiones gubernamentales.

"También es cierto que hay grupos que pretenden influir en la decisión de candidatos o pretenden también hacerse del control político o del poder en algunos municipios, eso también lo tenemos claro y por eso atendemos todas las situaciones que se presentan en este sentido. Tenemos que impedirlo, o sea, tenemos que hacer las investigaciones, tenemos que blindar la elección porque es parte de nuestra responsabilidad y tenemos que trabajar en eso.

"Entonces estamos atentos a toda esta situación. No hay ninguna justificación, hay un tema que hay que abordar con realidad, con lo que está ocurriendo. Nos preocupa y nos ocupa el tema. Por eso nuestro llamado a todos los aspirantes en lo que acabo de comentar", agregó.

Ramírez Bedolla informó que 11 aspirantes cuentan con protección porque lo han solicitado, pero no revelará nombres por ser información confidencial.

Ayer, en un mismo día, fueron asesinados dos precandidatos a gobernar el municipio de Maravatío. Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato por Morena, fue ejecutado a bordo de su vehículo mientras se encontraba en la parte posterior de la Clínica San Rafael, ubicada en la Calle Cereza, Fraccionamiento Rancho La Huerta.

Mientras que horas más tarde, por la noche, se reportó el asesinato del precandidato del PAN, Armando Pérez Luna, quien también fue acribillado cuando estaba en su vehículo sobre la Calle Jesús Romero Flores, Colonia Infonavit.

En noviembre pasado fue hallado muerto Dagoberto García, líder de Morena en Maravatío, y quien había sido reportado como desaparecido desde octubre.