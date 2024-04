Avala INE a 20 mil mexicanos para votar desde el extranjero

Ciudad de México.- En medio de reclamos, consejeros avalaron que el INE permita votar desde el extranjero a más de 20 mil mexicanos que entregaron datos incompletos en su registro y aclarar e investigar irregularidades en otros 18 mil casos.

Los consejeros tundieron a la Dirección del Registro Federal de Electores por no detectar en el primer filtro "inconsistencias menores", además de recriminarle tomar decisiones sin consultarlos, provocando un daño en la imagen del Instituto, que se ha distinguido por la pulcritud en el Padrón Electoral.

Durante la reunión de la Comisión del Voto de Residentes en el Exterior, que duró casi cuatro horas, exigieron al director del área, Alejandro Sosa, informar cómo surgieron todas sus decisiones, entre ellas enviar un correo automatizado, que fue lo que provocó un reclamo generalizado de votantes.

"¿Por qué en esa primera revisión no se detectaron este tipo de cuestiones? Estoy muy preocupada por la imagen que estamos dando hacia afuera, por la preocupación de los mexicanos en el extranjero", afirmó la consejera Carla Humphrey.

Como otros de sus compañeros, reclamó que no se haya contactado nuevamente a los ciudadanos para informarles cómo va su proceso.

Esto porque han pasado 11 días desde que les mandaron un correo generalizado a 39 mil ciudadanos con la improcedencia de su solicitud de voto, y prevalece la incertidumbre de quienes sí realizaron el proceso de buena fe, sin alterar documentos.

"Es una situación muy lamentable, hacia afuera nos está dejando muy mal parados como institución y debemos hacer un control de daños muy preciso, efectivo, responsable y congruente", demandó el consejero Jorge Montaño.

Advirtió que dentro de los 18 mil 760 casos que se analizarán por irregularidades podrían estar otras "imprecisiones" de ciudadanos que sí son reales, y podrían quedar en la indefensión, por lo que demandó aclarar en los correos personalizados cuál es la falta, cómo se corrige y las opciones.

El consejero Jaime Rivera pidió aclarar si con esta revisión pueden tener garantía que nadie intentará suplantar el voto en el exterior, y que ningún connacional quedará excluido.

Lo anterior porque prácticamente todos los que registraron un problema en su solicitud, son registros con credenciales de elector domiciliadas en México, no en el extranjero.

"Ese hecho ya causó un daño", afirmó.

El argumento de los funcionarios fue que en la revisión individual no se detectaron fallas, pero en la grupal sí, por lo que volvieron a supervisar la documentación, además de que al mismo tiempo estaban validando las listas de electores nacional, del voto en prisión y del voto anticipado.

Los representantes de los partidos dividieron sus opiniones, unos afirmaron que parecía que el INE estaba en crisis y otros respaldaron a la DERFE.

Ante la lluvia de quejas, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo que intervenir, de manera inusual, en la reunión de la Comisión del Voto de Residentes en el Exterior, para defender la propuesta de reintegrar a 20 mil ciudadanos y analizar más incorporaciones.

"Una, no hay crisis, y la otra, sí hay", dijo entre risas, "¿Por qué no hay crisis? Porque no estamos ante un problema no solucionable, ¿Y por qué sí? Porque hay un intento de vulneración al padrón electoral, en apariencia", dijo.

El representante del PRD, Agustín Uribe, exigió llegar hasta las últimas consecuencias en los casos en los que sí se intentó inflar la lista nominal en el extranjero.

"Demandamos una investigación, qué personas quisieron cometer un ilícito, porque de que hubo ilícitos sí los hubo. Y necesitamos saber quién lo intentó hacer. Ir hasta donde tope contra quien quiso inflar la lista", demandó.

La consejera Claudia Zavala pidió que para la reincorporación y la aclaración de los casos que están en la categoría de "irregulares" el INE sea muy claro con los ciudadanos, pues la comunicación ha sido muy deficiente.

"Sino no vamos a poder tener un diálogo razonado con la ciudadanía. Nuestra responsabilidad es dar certeza desde la comunicación, y la comunicación ha sido deficiente", reclamó.

A partir de mañana, el INE se comunicará con los ciudadanos que serán reintegrados a la lista de electores, y también notificará de manera personalizada a los 18 mil 760 cuál es la falta que se le atribuye para que antes del 5 de mayo aclare su situación.