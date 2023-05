Avala Congreso peruano veto a AMLO

Lima.- Con 65 votos a favor, el Congreso de Perú declaró al presidente Andrés Manuel López Obrador 'persona non grata', por lo que se tomarán medidas para que el mandatario mexicano no entre el país andino.

La iniciativa había sido previamente aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ante las declaraciones de AMLO a su par Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Al menos 40 legisladores votaron en contra de la propuesta.

De acuerdo con medios locales, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva, aseveró que esta decisión "es política" y que no afecta las relaciones entre Perú y México.

Esta semana, López Obrador dijo que veía como "un motivo de orgullo" que legisladores de derecha en Perú propusieran declararlo como "persona no grata" tras sus comentarios sobre la crisis política y la agitación social en el país andino.

"No es delito (...) declarar 'non grato' al presidente de México, para mí es un asunto de orgullo, pero no es correcto", dijo en su conferencia de prensa matutina.

AMLO es el segundo Mandatario declarada 'persona non grata' por el Congreso, el primero fue el Mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por comparar a la Policía peruana con los Nazis en las manifestaciones contra el Gobierno de Boluarte.

El presidente mexicano no ha querido entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Boluarte y este mes declaró que se la daría a "Colombia o Chile, pero no a Perú".

"No le puedo entregar nada (a Boluarte) porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú", declaró el mandatario mexicano.

Desde que asumió Boluarte, AMLO no la ha reconocido como la presidenta de Perú y ha señalado que ella está en el poder por un golpe de Estado a Castillo, quien en diciembre intentó disolver el Congreso para no enfrentar un juicio político.

El expresidente Castillo intentó llegar a la Embajada de México en Lima, pero fue detenido por la Policía peruana y posteriormente se le dictó prisión preventiva por intento de golpe de Estado.