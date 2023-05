Declaran constitucional reforma que inhabilita a agresores

Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso declaró la validez de la reforma constitucional que inhabilita a contender por cargos de elección popular a los hombres violentadores y agresores sexuales con sentencia firme, y deudores de pensión alimenticia.

Los congresos de 23 estados avalaron la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución para aplicar la inhabilitación a quienes quieran contender por cargos de elección popular con tales antecedentes de violencia, así como acceder a cargos del sector público.

Los 23 congresos locales que avalaron la reforma son los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos y Nayarit.

También Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

Grupos feministas celebraron la reforma y gritaron "ni un agresor al poder".

Mientras se enlistaban los congresos que aprobaron la reforma, legisladoras de Morena festejaban y gritaban "tres de tres".

Al posicionar sobre la reforma, negociada por diputadas de todos los partidos en el periodo de sesiones pasado, legisladoras de la oposición reclamaron su pronta publicación y la incongruencia de morenistas, por callar ante las agresiones que se dan desde la Cuarta Transformación contra la presidenta de la Corte, Norma Piña.

La senadora de Morena Malú Micher expresó que se avanzó un trecho importante en la agenda feminista, que tenía esperando 40 años.

"Es un día tan importante de la democracia de género que debemos festejar.

"Si aparecen en la lista de morosos, tampoco van a poder acreditar y tampoco podrán ser candidatos ni servidores públicos", mencionó.

Advirtió que no podrán ser funcionarios públicos quienes hayan sido violentadores y agresores sexuales, porque no pueden representar los intereses del País si no son capaces de representar los intereses de sus familias.

La diputada del PRI Carolina Viggiano reclamó que haya congruencia con la reforma.

"Por eso hoy quiero decir esto, hay violencia institucional se dijo aquí, y sí. No podemos celebrar la 3 de 3 si permitimos que a quien hoy representa el Poder Judicial, el máximo espacio de la Suprema Corte, sea públicamente violentada, para inhibirla, para amenazarla, para amedrentarla en el ejercicio de su responsabilidad pública.

"Si nosotros quedamos calladas y omisas ante eso, esto es una hipocresía, necesitamos levantar la voz por ella. Necesitamos levantar la voz por las deportistas que hoy han sido también violentadas por otra mujer, que las menosprecia", reclamó Viggiano a las legisladoras de Morena.

Advirtió que tampoco puede quedar desapercibida la actuación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que el domingo encabezó una manifestación ante la Corte, en la que se llevó un ataúd con la figura de la ministra.

"Eso es inconcebible y no he visto que el oficialismo, que donde hay muchas feministas reconocidas, diga algo al respecto. Eso es violencia pública, vista por todos.

"Me parece que tampoco podemos pasar por alto que un subsecretario mencione a la ministra con palabras como lo hizo desde sus redes sociales", condenó la priista, en referencia al subsecretario de Energía, Sergio Omar Saldaña.

La senadora panista Kenia López aseguró que es un gran día para los derechos de las mujeres, porque los agresores ya se van.

"Sin lugar a dudas, la 3 de 3 es un nuevo rumbo para los servidores públicos en México. Sin lugar a dudas es un día importante, pues celebramos que no haya violentadores ni abusadores ni acosadores ni deudores alimentarios tomando decisiones", mencionó.

Detalló que no podrá haber en los cargos públicos hombres que, tomando pésimas decisiones, hayan lastimado a las mujeres o a sus hijos.

"Basta ya de que un acosador quiera ser embajador, basta ya de que un violador quiera ser gobernador, basta ya de que atrás del fuero quieran seguir abusando del poder", indicó.

A nombre de Indira Sandoval, representante de los distintos colectivos, dijo: "La 3 de 3 no sólo reforma la Constitución, sino genera un nuevo orden político, la feminismocracia, con las mujeres al frente, los derechos al frente y ningún agresor al poder".

Pidió que el presidente de la República lo publique a la brevedad el proyecto de decreto, para que entre en vigor en el proceso electoral del 2024.

La diputada del PRD Elizabeth Pérez Valdés expuso que el movimiento feminista no es moda, sino un movimiento de reivindicación de derechos.

"Una persona que es incapaz de cumplir obligaciones alimentarias o ejercido violencia, nunca más tendrá acceso al servicio público, deben ser servidores quienes demuestren honradez".

Consideró que con la reforma se impedirá que el patriarcado siga encubriendo a violentadores, quienes dejarán de ser arropados por el contubernio del machismo con gubernaturas, alcaldías o diputaciones.

También dedicó la reforma a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y exigió que el decreto sea publicado de inmediato, para que pueda ser aplicado en las elecciones del próximo año.

"No permitiremos un violentador más al poder", aseguró.

Aleida Alavez, diputada de Morena, resaltó que se avanzó con la agenda de género en cinco años, lo que no se ha logrado en décadas.

"En menos de un mes se logró el voto mayoritario de las legislaturas locales.

"Pierdan cuidado compañeras de las colectivas, de los grupos parlamentarios, es un asunto de convicción para esta transformación del país y contaremos con ello", dijo sobre la publicación de la reforma.

"Hoy reafirmamos que no sólo somos objetivo de las políticas públicas, sino que también somos protagonistas y actoras políticas y es por ello que afirmamos que no permitiremos que ninguna persona agresora pueda acceder a los cargos de elección popular o del poder público, hoy, mañana y nunca más", mencionó la vicecoordinadora Alavez, sin responder a los reclamos de la violencia política contra Norma Piña.