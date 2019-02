Avala comisión prohibir matrimonio infantil

Ciudad de México— La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó reformas que prohíben el matrimonio infantil y elimina las dispensas para reducir la edad para contraerlo.

El documento modifica diversas disposiciones del Código Civil Federal y el artículo 45 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El dictamen pasará a la Mesa Directiva de la Cámara para su próxima discusión en el Pleno.

La reforma establece que para contraer matrimonio se debe haber cumplido 18 años y no se podrán otorgar dispensas que reduzcan la edad mínima.

Se derogan los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 del Código Civil Federal, relativos a dichas dispensas, entre las que se encuentran el consentimiento de padres o tutores y el permiso de autoridades y de tribunales superiores, entre otras.

La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, resaltó la importancia de la reforma, al señalar que no sólo se prohíbe el matrimonio infantil, sino que los padres no podrán dar permiso para su realización.

"Aunque está previsto que para llevar a cabo estas uniones se requiere la mayoría de edad, sí se establecen dispensas, a partir del otorgamiento del permiso de los padres".

Mencionó que esto responde a una exigencia dentro del marco de derechos humanos y recomendaciones de organizaciones internacionales.

"Hoy se atiende una obligación del Estado mexicano que había quedado inconclusa y que no se había podido atender".

Con la reforma se atienden señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre que estas uniones son las principales causas de violencia y discriminación institucionalizada a niñas, niños y adolescentes.

Además, la ONU ha manifestado que se reducen las oportunidades y el término de estudios escolares, obstaculiza la interacción social con personas de su misma edad, pone en riesgo su salud reproductiva, promueve la desigualdad y potencia la vulnerabilidad económica.