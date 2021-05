Aprueban candidatura a hija de Salgado en Guerrero

Ciudad de México— Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado, es la nueva candidata de Morena a la Gubernatura de Guerrero tras aprobarse la sustitución en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC).

En sesión extraordinaria, de forma unánime se aprobó el proyecto 146/SE/02-05-2021 por el cual Evelyn Salgado toma el lugar de su padre, a quien el Tribunal Electoral federal le quitó la candidatura por no comprobar gastos de campaña.

La nueva abanderada de Morena festejó en sus redes sociales la autorización que le permitirá iniciar proselitismo a un mes de que finalicen las campañas.

"Gracias por su confianza y apoyo, les reitero que no les voy a fallar. La adversidad nos ha fortalecido, nos ha unido más que nunca y ha hecho de este movimiento un sólo corazón", publicó.

"Los jóvenes y las mujeres somos el motor de esta Cuarta Transformación. Trabajaremos arduamente para lograr la victoria este próximo 6 de junio".

Apenas ayer, Evelyn Salgado acudió junto con su padre Félix Salgado y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al IEPC para entregar su registro.

Afuera de las instalaciones, elogió la carrera política de su padre, al que comparó con otros 'hombres de lucha' como el Presidente Andrés Manuel López Obrador o Cuauhtémoc Cárdenas.

"Crecí caminando junto a hombres de lucha, de izquierda, como Cuauhtémoc Cárdenas, como nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo de la mano de un gran hombre, de un luchador social, que lleva más de 30 años trabajando en la construcción de un estado más justo, siempre caminando junto a su pueblo", dijo.

"Un hombre del que me siento y me sentiré profundamente orgullosa, me refiero a 'nuestro toro sin cerca': Félix Salgado Macedonio".