Será hija de Salgado candidata de Morena en Guerrero

Especial

Ciudad de México.- Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, será la candidata de Morena a la Gubernatura de Guerrero, tras la cancelación de la candidatura de su padre por no haber presentado el informe de sus gastos de precampaña.

"Agradecer obviamente al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Comisión Nacional de Encuestas, a mi partido Morena por permitirme participar en este ejercicio democrático para elegir a quien habrá de representar a nuestro partido este 6 de junio.

"Como nuestro presidente dice, es el pueblo el que manda y el pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, es una oportunidad que se tuvo de escuchar la voz del pueblo, lo cual celebramos", expresó Evelyn Salgado.

Esta mañana, el dirigente Mario Delgado dio a conocer los resultados de las encuestas para determinar quién encabezará la candidatura de Morena en ese Estado.

"Evelyn Salgado es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la comisión de elecciones", aseveró Delgado.

"Queda muy claro, me parece (Evelyn) la gran fortaleza que tiene nuestro movimiento en Guerrero. Si pensaban que nos iban hacer daño, con estas medidas arbitrarias, pues ahora sí que les salió justo al revés, porque la gente no le gusta que se cometan este tipo de injusticias. Voto masivo, queda claro de que vamos a arrasar en Guerrero".

La selección se hizo mediante una encuesta del partido y dos externas entre tres aspirantes, la ex Alcaldesa de Atoyac y ex candidata de Morena al Gobierno de Michoacán, María de la Luz Ramos; la senadora y ex líder de las autodefensas en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado; además de Evelyn Salgado.

En conferencia de prensa virtual, María de la Luz Ramos se adelantó antes que nadie en dar los resultados al momento de saludar.

"Me encuestro satisfecha de haber participado en esta encuesta para poder legitimar a la compañera Evelyn que sin duda llevaba las de ganar, pero también me siento muy, muy feliz", dijo Ramos.

La Comisión Nacional de Encuestas del partido señaló que Evelyn Salgado tuvo un 30.9 por ciento de conocimiento, mientras que la aspirante con mayor conocimiento entre la población era la senadora Nestora Salgado con 38.7 por ciento.

Sin embargo, en el rubro de a quién prefiere como candidato de Morena a la Gubernatura, Evelyn lideró con 37.9 por ciento frente al 10 por ciento conseguido por María de la Luz Ramos y un 13.9 por ciento logrado por Nestora Salgado.

"Nosotros podemos llegar a la conclusión de que la compañera Evelyn Salgado es la compañera más posicionada en este momento para representar al partido Morena en el Estado de Guerrero", aseguró Ivonne Cisneros, de la Comisión Nacional de Encuestas.

El tamaño de la encuesta fueron mil 200 entrevistas con un margen de error de más o menos 2.83 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.