'Seré gobernador', dice Salgado pese a decisión de Trife

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Félix Salgado Macedonio afirmó que será gobernador de Guerrero pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó retirarle la candidatura a la Gubernatura del Estado.

"Yo les pregunto: ¿hay toro o no hay toro? Hay toro porque los contras dicen 'ya no hay toro, ya se acabó el toro'. No, hay mucho toro y se los vamos a seguir demostrando.

"Y les digo y les advierto a los contras: voy a ser Gobernador de Guerrero y hay toro. La gente está con nosotros", aseguró Salgado en una asamblea informativa realizada en la alameda Granados Maldonado ubicada en el centro de Chilpancingo.

Ayer, el TEPJF ordenó a Morena sustituir en 48 horas a sus candidatos a Gobernador en Guerrero y Michoacán.

De manera contundente, el Tribunal otorgó la razón al Instituto Nacional Electoral (INE) que había resuelto invalidar las candidaturas en Guerrero, de Félix Salgado, y en Michoacán, de Raúl Morón, por no haber presentado comprobaciones de gastos de precampaña.

Tras el fallo, Salgado mencionó que interpondrá una denuncia por internet ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despojo de su candidatura a la Gubernatura de Guerrero.

"Vamos a ir a la Corte Interamericana a interponer nuestra denuncia por violación a mi derecho humano, político y electoral", afirmó.

"No me voy a ir ahorita, la denuncia la voy a poner por internet, porque no me voy a a ir afuera del País, porque eso es lo que quisieran los contras".

El morenista pidió a sus simpatizantes que esperen a que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena designe al candidato o candidata que lo sustituirá en Guerrero.Tras ese anuncio, la gente empezó a gritar: "Evelyn, Evelyn, Evelyn".

Evelyn, quien estaba sentada junto con la demás personas, es la hija de Félix Salgado y que en las redes sociales ha sido propuesta para sustituir a Salgado.

El morenista sonrió y les dijo a sus simpatizantes: "calmados, calmados". Y les aseguró que hoy se informará el plan de acción a seguir.

El aspirante arremetió contra el candidato a Gobernador de la coalición PRI PRD, Mario Moreno Arcos.

"Son los mismos, caciques, corruptos y represores", expresó.

Al final, Félix Salgado convocó a sus simpatizantes a una nueva asamblea en Acapulco el próximo domingo.

"Yo sé que les va a gustar la nueva noticia", señaló dando entender que ese día ya habrá candidato o candidata de Morena en Guerrero.