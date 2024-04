Anaya es prófugo de la justicia: Sheinbaum

Pachuca, México.- La candidata morenista a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, reprochó que el Tribunal Electoral no haya medido con la misma vara las candidaturas al ex Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y a Ricardo Anaya a una diputación y al Senado, respectivamente.

"Mira: el Tribunal ya decidió sobre el tema de las candidaturas. Me llama la atención el caso de (Ricardo) Anaya, no sé a ustedes ¿No les llama la atención? O sea porque es un caso similar (al de Cabeza de Vaca).

"El tema es que (Anaya) tiene denuncias, él está prófugo de la justicia, pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca; o sea, habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otra de otro tipo. A mí me llama mucho la atención por lo menos", dijo Sheinbaum en conferencia.

Al tamaulipeco le fue negada la candidatura por tener dos órdenes de aprehensión, por delitos de delincuencia organizada y cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero la Sala Superior mantuvo la candidatura al Senado de Anaya, quien es acusado por Emilio Lozoya de recibir pagos ilegales de Odebrecht. Sin embargo, el ex candidato a la Presidencia no tiene una orden de aprehensión.

Ambos proyectos fueron presentados por la Magistrada Janine Otálora, quien advirtió que presentará un recurso interno porque sus propuestas fueron entregadas a las partes quejosas y denunciadas, lo que provocó que la presionaran.

Investigación con Zaldívar, fuera de toda regla, acusa Sheinbaum

El Ministro en retiro Arturo Zaldívar, señalado por presiones a Magistrados federales para dar luz verde a proyectos pilares de la 4T, va a continuar en el equipo de Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves la morenista.

Esto porque la ex Jefa de Gobierno de la CDMX criticó el procedimiento de la Corte para abrir una indagatoria contra Zaldívar.

Afirmó que ésta se inició fuera de toda regla, pues la indagatoria ni siquiera pasó por la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum reiteró que la investigación tiene un uso político.

"No no no, él va a seguir participando, él va a seguir participando", aclaró la candidata presidencial en conferencia de prensa.

"No veo razón para que él (no) siga participando, él va a seguir. Y sobre el tema de la Suprema Corte, yo lo que manifesté es que se ha manifestado por el propio Zaldívar, por Morena, e incluso el Presidente de la República, llamó la atención el fondo de esto. ¿Cuál es el fondo de la Suprema Corte, particularmente de la presidenta de la Suprema Corte? Que en 24 horas inició una investigación de una denuncia anónima", expuso.

De acuerdo con la aspirante, el procedimiento debió pasar por una denuncia presentada ante la Fiscalía y que esta hubiera agotado las investigaciones.

"Ni siquiera está pasando por la Fiscalía como debería ocurrir, se presenta una denuncia en la Fiscalía, se hace una investigación, esa investigación va en todo caso al Poder Judicial de acuerdo con las pruebas que presente la Fiscalía. Entonces, la pregunta en el fondo es esa. Cómo es posible que además no sólo es a él (Zaldívar), sino a varios jueces; o sea, ahí hay evidentemente un uso político", lanzó.

Sheinbaum añadió que la Corte no tiene la atribución para ese tipo de pesquisas.

"Eso es lo relevante en este momento y eso es lo que deberíamos estar discutiendo los medios de comunicación, el pueblo de México. O sea, de qué privilegios goza esta Corte o estos Ministros de la Corte que fuera de toda regla inician una investigación en 24 horas sobre una denuncia anónima; eso es lo que es totalmente irregular. Entonces, si hay algo que se presente, la denuncia a la Fiscalía y que la Fiscalía haga sus investigaciones.

"Ahora (los Ministros) ya son Ministerio Público, son Poder Legislativo, son Poder Judicial, todo al mismo tiempo", reprochó.

Grupo REFORMA publicó que Magistrados federales fueron presionados por el entonces Ministro presidente Arturo Zaldívar y su principal operador, Carlos Antonio Alpízar, para mantener la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y no frenar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según la denuncia anónima que llegó al Consejo de la Judicatura.

Conforme expedientes que forman parte de la indagatoria abierta a partir de la queja, Alpízar, entonces secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, amagó a los Magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, aunque ninguno aceptó las presiones.

Claudia Sheinbaum encabezará este jueves dos mítines en Hidalgo, el primero en Actopan y otro en Zempoala.

En la entidad, el PT y Morena protagonizan una disputa política por el reparto de candidaturas; sin embargo, Sheinbaum admitió que desconocía del tema.