Si Alpízar se va de Segob, se tendría que ir Piña.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantendrá como funcionario de Gobernación a Carlos Antonio Alpízar, principal operador del ex Ministro Arturo Zaldívar, quien hoy es investigado por ejercer supuestas presiones contra magistrados para favorecer proyectos de la 4T.

El Mandatario federal sostuvo que las pesquisas en contra del funcionario no lo obligan a separarse del cargo, porque -de ser así- también tendría que dejar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia la Ministra Norma Piña, pues -señaló- que ella también está implicada.

¿Alpízar se mantiene en el cargo, Presidente?

-No sé...

Carlos Antonio Alpízar es uno de los operadores que están siendo acusados y es funcionario de Gobernación. ¿Se mantendrá en su cargo durante las indagatorias?

Antes de responder, López Obrador volteó a ver a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien asintió con la cabeza y respondió con un "sí".

Es señalado como operador en las investigaciones del Poder Judicial, ¿se mantiene en el cargo?, se le insistió al Presidente.

-Pues sí porque, si no, se tendría que retirar la señora Piña, ¿no? En tanto esté en curso la investigación porque es implicada y todos los demás. Pero es muy interesante lo que está sucediendo, vamos a ver en qué termina.

Este jueves,Grupo REFORMA reveló que magistrados federales fueron presionados por el entonces Ministro presidente Arturo Zaldívar y su principal operador, Carlos Antonio Alpízar, para mantener la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y no frenar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Según la denuncia anónima que llegó al Consejo de la Judicatura Federal y los expedientes que forman parte de la indagatoria, Alpízar, entonces secretario general de la presidencia de ese Consejo, amagó a los Magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, aunque ninguno aceptó las presiones.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador también reiteró su respaldo público a Zaldívar, tras considerar que las pesquisas en su contra tienen un origen político-electoral.

A pregunta expresa, se negó a opinar sobre la decisión de Morena de impulsar un juicio político en contra de Piña.

Sin embargo, aprovechó para lanzarse de nuevo contra el Poder Judicial, al sostener que "está echado a perder", porque "hay muchísima corrupción".

"Sí, sí (reitero mi respaldo a Arturo Zaldívar). Son tantas denuncias (las que hay contra él) es por la temporada (electoral), estamos hablando de que está tomado el Poder Judicial. Cuando me hicieron a mí el juicio me desaforaron, no había pruebas, nada más la consigna del Presidente y del presidente de la Suprema Corte, y la alianza conservadora, y me desaforaron.

"Entonces, ¿qué pasa en el Poder Judicial? Está echado a perder, hay muchísima corrupción. Repito: hay gente honesta, pero no es la mayoría, es un problema estructural", mencionó.

¿Quién es Alpízar?

En marzo de 2023, el entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nombró a Carlos Antonio Alpízar Salazar, cercano colaborador de Zaldívar, como nuevo jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Subsecretaría de Gobernación.

El funcionario fue un operador del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ocupa una de las tres unidades que tiene adscritas la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.

Desde febrero de 2022 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Alpízar Salazar, entonces titular de la Secretaría General de la Presidencia, y de Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, ex titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quienes -según la denuncia- fueron nombrados en sus cargos por recomendación de Julio Scherer Ibarra cuando era Consejero Jurídico de la Presidencia.

Al primero se le señaló por supuestas extorsiones a jueces y magistrados y, al segundo, por presuntas contrataciones con sobreprecios de al menos un 30 por ciento.

En este caso no se ejercitó acción penal debido a que la denuncia anónima en su contra no señaló víctimas de sus delitos ni circunstancias que permitieran establecer líneas de investigación.

Zaldívar dijo en su momento que la denuncia contra ambos funcionarios fue filtrada por funcionarios del pasado que han visto perder sus privilegios de impunidad y de corrupción.

El ahora funcionario de la Segob nació en la Ciudad de México, es Licenciado en derecho por la Universidad La Salle y maestro en Relaciones Interinstitucionales.

En 1994 fue asesor en el Senado, en 1997 jefe de asesores de la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para la atención y seguimiento de asuntos de Responsabilidades Administrativas del personal médico, y en 1998 jefe de la oficina del Secretario del Trabajo.

De 1995 a 1996, se desempeñó como Coordinador Jurídico de la oficina del Procurador de Justicia del Distrito Federal.

Entre 1999 y 2000, fue jefe de la oficina del Secretario de Salud y, de 2001 a 2013, trabajó en su despacho de abogados.

En 2013, fue nombrado por el Congreso del Estado de México como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En 2016, lo propusieron para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En febrero de 2019, fue designado secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, donde trabajó para Zaldívar.

La Segob aseguró que, por invitación de López Obrador, Alpízar Salazar entraría a la dependencia a fortalecer el trabajo en temas de justicia y derechos humanos.