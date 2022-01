Alista 4T gira en defensa de reforma eléctrica

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al concluir los foros en el Congreso sobre la reforma eléctrica, él y otros integrantes de su Gobierno recorrerán el país para explicar a los mexicanos los porqués de su iniciativa.

"Bueno, que están llevando a cabo foros, todo esto lo está haciendo el Congreso y posteriormente sí, nosotros vamos a informar a la población, se va a visitar todo el País, pero son informes del Ejecutivo.

"Los foros en los que están participando empresarios y expertos y dirigentes sindicales, partidistas, son los que se están realizando en el Congreso y una vez que terminen, nosotros también queremos informar", dijo.

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario federal aclaró que aunque él no pueda acudir a todo el País, irán a defender su reforma Secretarios de Estado.

"Y van a venir aquí también, para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, por qué se está proponiendo esta reforma", abundó.

El tabasqueño insistió en que quiere que el pueblo conozca su propuesta y cómo lo beneficiará.

"Que no suceda lo que pasó anteriormente con las llamadas reformas estructurales, que la gente no sabía de qué se trataba, eran acuerdos populares arriba, de la llamada clase política y el pueblo no tenía información, así aprobaron la reforma energética, la educativa, la fiscal".

"Y se perjudica al pueblo y a la nación y es totalmente injusto e indebido que los ciudadanos no estén informados, hay que garantizar el derecho a la información".