Somos parte de la transformación del país: CNDH

Ciudad de México— Al responder señalamientos de legisladores de oposición que acusaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) protege al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, aseguró que son parte de la transformación del país.

Durante la presentación del informe anual de labores de la Ombudsperson, diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso cuestionaron el actuar de la CNDH en temas como el desabasto de medicinas, el uso de militares en la seguridad pública y la situación en las prisiones del país.

En su última participación, Rosario Piedra dijo que durante un largo periodo se violaron derechos humanos y se simuló su defensa, por lo que ahora actúan sin presiones externas.

"La CNDH nunca como ahora ha actuado con autonomía y en plenitud de sus facultades, luchamos contra inercias, contra un cúmulo de demandas generadas por omisiones del pasado, de muchos años", aseguró.

"Nosotros no sólo estamos transformando a la CNDH, somos parte de la transformación de este país, los hechos demuestran que 2022 no es 2018 y menos 2011, por eso no dejan de llamar la atención cuestionamientos basados en análisis sesgados como el que se hace referencia respecto a la militarización".

La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, fue una de las legisladoras que expresó preocupación al respecto, pues consideró que a pesar de que las Fuerzas Armadas son honorables, su propia naturaleza las hace menos proclives a la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de derechos humanos.

"Uno de los aspectos que en nuestro grupo parlamentario tenemos francas dudas, ha sido en el papel de la CNDH ante la militarización", dijo.

Al respecto, Rosario Piedra dijo que el periodo más crítico de quejas contra el Ejército fue del 2010 al 2012, cuando se recibieron 4 mil 600 quejas, mientras que de 2019 a 2021 las quejas fueron mil 277.

"Eso no significa que hayan desaparecido las violaciones a derechos humanos, o que la CNDH no tenga que hacer su tarea", comentó.

"Pero sí que estamos entrando a otra etapa y que de 2018 a la fecha las quejas contra el Ejército no se han disparado de manera notoria, lo que es más, acusan una tendencia a la baja".

Rosario Piedra agregó que desde hace dos años, cuando ella asumió el cargo, la violencia hacia los derechos humanos en México no puede ser tarea sólo de la CNDH, sino que se requiere de las autoridades, jueces y fiscalías.

Decidió CNDH no atraer caso bebé Tadeo Durante su comparecencia, Rosario Piedra reveló que decidió que la CNDH no indagara el caso del bebé Tadeo, exhumado ilegalmente en Iztapalapa y su cuerpo hallado en un penal de Puebla.

"Esta comisión tuvo contacto inmediato con las autoridades del Estado y al tener certidumbre de que se estaba trabajando decidimos no atraer el caso, nunca lo hicimos, por tanto nunca hicimos investigaciones por nuestra cuenta", dijo.

Y afirmó que no ha recibido una queja al respecto.

En la intervención de los legisladores, las bancadas de Morena y PT respaldaron la gestión de Rosario Piedra y acusaron a los Gobiernos anteriores de la crisis de derechos humanos.

Contrario a los legisladores de Oposición, que le reclamaron a Piedra su inacción en diferentes temas, como lo hizo el senador del PAN José Alberto Botello.

"Otro tema en el que quisiéramos ver la actuación firme de la CNDH, es el del desabasto de medicinas, y en especial de medicinas y tratamientos médicos para niños y niñas con cáncer", lanzó.

Elizabeth Pérez Valdez, diputada del PRD, la acusó de falta de imparcialidad y profesionalismo.

"Su encargo se lo debe al señor Presidente, y en consecuencia hace lo que a él le conviene, quedando a deber todo lo avanzado en materia de derechos humanos", lanzó.