Alertan sobre marcha pro-militares

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que detrás de la manifestación convocada en redes sociales para este 12 de marzo a favor de militares implicados en la muerte de 5 jóvenes en Nuevo Laredo podría estar la delincuencia.

"Quiero aprovechar, un paréntesis para decir también que están convocando en redes sociales a una marcha en Tamaulipas, en Nuevo Laredo y otros sitios, en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del Ejército, fíjense, porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del Ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la muerte, o la agresión que causó la muerte a 5 jóvenes en Nuevo Laredo", declaró.

PUBLICIDAD

"Aprovecho para informar que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al Ejército, no, y que nadie de deje engañar. Eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. Creo que va ser el domingo, aprovecho, porque no vaya a ser que de reúnan, que haya violencia, para terminar culpando a las Fuerzas Armadas, no hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas", agregó.

En conferencia, el mandatario dijo que sospecha de la convocatoria porque es anónima.

La convocatoria en redes fue lanzada a raíz del la muerte de cinco civiles a manos de militares, algunos de los cuales son investigados por la FGR.

La invitación está dirigida a militares en retiro y a civiles que quieran manifestar su apoyo a integrantes del Ejército.