Niega AMLO espionaje de Ejército: 'es inteligencia', dice

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el Ejército mexicano haya realizado espionaje a través del sistema Pegasus al activista Raymundo Ramos ni a periodistas.

Afirmó que no hay ninguna ilegalidad, pues se trató de un trabajo de inteligencia.

"Se tiene que hacer la investigación, que no es espionaje, es distinto, y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza", dijo en conferencia mañanera.

"Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado para conocer movimientos, operaciones de la delincuencia organizada, nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos aquí el compromiso que no íbamos a espiar a ningún opositor".

El mandatario insistió en que su Gobierno no ha ordenado espiar a opositores ni periodistas.

"Tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay ninguna instrucción para que de espíe a ningún opositor ni periodista, para qué vamos a espiar, es falta de principios estar espiando", sostuvo.

"Espionaje tiene que ver con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años, cuando empecé en Tabasco como opositor en 1988 tenía enfrente de mi casa, día y noche, un carro de espionaje, del grupo de espionaje del régimen, y desde luego intervenidos los teléfonos, todo eso lo padecimos".

"En la inteligencia existe, (la base legal), el estado mexicano tiene un centro de inteligencia y autorizaciones (para intervenir llamadas)".

Reforma publicó que en un reporte de 2020, tras hackeo a Fuerzas Armadas e indagatoria del periódico estadounidense, The New York Times, se descubrió cómo militares obtuvieron conversaciones privadas entre el defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, con tres periodistas, en donde se hablaba sobre la ejecución de civiles.

Pruebas forenses muestran que el celular de Ramos fue infectado múltiples veces por Pegasus, casi al mismo tiempo que los militares produjeron el informe sobre sus conversaciones, según un análisis de Citizen Lab, un instituto de investigación en la Universidad de Toronto.

Es la primera vez que hay evidencias firmes de que el Gobierno mexicano espió a ciudadanos que intentaban exponer sus crímenes, coincidieron especialistas consultados.

La Sedena llevó a cabo el espionaje contra Jesús Raymundo Ramos Vázquez desde el Centro Militar de Inteligencia (CMI), un órgano secreto del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).

Alertó CNI a Harfuch sobre atentado en su contra

Al justificar las labores de inteligencia que realiza la Sedena, López Obrador aseveró que Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alertó a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad de CDMX, sobre el atentado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó en su contra.

"¿Saben cómo se le salvó la vida al jefe de la Policía de la Ciudad de México, se llama Omar García, de esa manera, unos días antes del atentado? Inteligencia del Estado registró unas llamadas, Omar traía un carro normal, y el General Audomaro Martínez habló con él y le dijo: 'tenemos esta información, no te confíes' y cambió por una camioneta con blindaje", explicó.

"Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon, entonces, más inteligencia, menos fuerza", dijo.

El 28 de junio de 2020, Omar García Harfuch -quien apenas llevaba 8 meses al frente de la Policía de la CDMX- sufrió un ataque directo con cientos de disparos y armas largas en Lomas de Chapultepec, donde fue emboscado cerca de las 6:35 horas.

Los agresores, pertenecientes al CJNG, emplearon granadas, armas largas y un fusil Barret, el cual tiene alcance de más de un kilómetro y cuyos proyectiles pueden perforar blindajes y concreto.

Junto a la camioneta blindada en la que viajaba el Secretario hallaron unos 300 casquillos percutidos; algunos de esos proyectiles mataron a una civil, a dos escoltas e hirieron a García Harfuch en la clavícula, el brazo y la rodilla.