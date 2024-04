Alcanza CDMX los 34.2 grados centígrados

Agencia Reforma | El director del Sistema de Alertas Tempranas de la capital, Guillermo Ayala, dijo a The Associated Press que se activó en particular la alerta naranja porque se prevé que durante los próximos dos días se podrían alcanzar los 35 ºC

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- En la capital mexicana se vivió ayer una intensa ola de calor cuando los termómetros marcaron la temperatura récord de 34.2 grados Celsius (93.56 Fahrenheit) en algunos puntos de la ciudad, lo que llevó a las autoridades a activar las alertas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dijo en su cuenta de la red social X que en la tarde se alcanzó en la Ciudad de México un nuevo récord histórico de temperatura máxima de 34.2 ºC, superando el registro de 1998, que fue de 33.9 grados (93.02 F). Ante las altas temperaturas que golpean a la metrópoli, de más de nueve millones de habitantes, la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México anunció en su cuenta en la misma red social que se encuentran activas las alertas naranja y amarilla ante la posibilidad de que se puedan superar temperaturas de 31 grados (87.8 Fahrenheit). El director del Sistema de Alertas Tempranas de la capital, Guillermo Ayala, dijo a The Associated Press que se activó en particular la alerta naranja porque se prevé que durante los próximos dos días se podrían alcanzar los 35 ºC (95 F). Señaló que las autoridades han emitido recomendaciones a la población para que durante este período mantengan una buena hidratación y que traten de permanecer en la sombra. PUBLICIDAD