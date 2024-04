Cuestiona Xóchitl a Sheinbaum por dicho sobre trabajo y vida

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez cuestionó en redes sociales a su contrincante Claudia Sheinbaum al sostener que es un 'descaro' el sostener que se puede tener "buen nivel de vida" sin trabajo alguno, como lo expresó la semana pasada en un evento proselitista.

"No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida", dijo la candidata presidencial de Morena, Sheinbaum, el 11 de abril pasado en Mexicali, Baja California.

Como respuesta, Gálvez, quien abandera al PAN-PRI-PRD en la coalición Fuerza y Corazón por México, no sólo cuestionó en su cuenta de X a Sheinbaum, sino que mencionó a los hijos del presidente López Obrador, y al empresario Amilcar Olán, señalado como amigo de los López Beltrán.

"Vaya descaro de @ClaudiaShein. Dice que se puede vivir bien sin tener que trabajar. Abro hilo de personas que les va bien sin trabajar: José Ramón López Beltrán. Andy López Beltrán. Bobby López Beltrán. Pedro Salazar Beltrán. Amilcar Olán", ironizó.

Las candidatas mantienen un pleito desde el domingo 7 de abril, fecha del primer debate, cuando la opositora le preguntó si estaría dispuesta a investigar a los hijos del presidente de la República.

Xóchitl se enredó días después al afirmar, en alusión a Claudia Sheinbaum, que "eres bien güey si a los 60 años no has hecho patrimonio".