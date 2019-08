Afirma AMLO que apoyarán Olimpiada de Matemáticas

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se cancelaron los fondos para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Cuestionado sobre la información de que la Olimpiada informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) los dejó sin apoyo económico para las competencias del segundo semestre del año, el mandatario federal dijo que eso no es cierto y que sus adversarios se la pasan inventando.

"No es cierto", contestó en su conferencia mañanera.

"Porque son nuestro adversarios, o sea, que se la pasan inventando cosas".

Se le cuestionó si habrá fondos suficientes para los apoyos y afirmó que no se van a quedar sin recursos.

"Sí, cómo no, ya hasta me da flojera la verdad pero te contesto que no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos, al contrario, les puedo decir que hace poco nos pidieron apoyo para participar en un seminario internacional que se llevo a cabo en China para jóvenes talentos, le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes que se hiciera cargo y sacaron primeros lugares, se está ayudando mucho, como nunca a la ciencia, la tecnología, a la educación", dijo.

"Lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas y era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones y ahora pues ya no se entregan esos fondos a todas estas oficinas que fueron creando y se apoya de manera directa".

Reforma publicó este lunes que la Olimpiada Mexicana de Matemáticas dijo que Conacyt no los respalda para la Olimpiada Iberoamericana que se realizará en septiembre en Guanajuato, a la cual acudirán competidores de 22 países. Tampoco para el 33 Concurso Nacional de la OMM programado en noviembre en la Ciudad de México.

"No importa el alcance que tiene la OMM actualmente (más de 500 mil alumnos), no importa que organicemos dos concursos nacionales al año, no importan los resultados de los niños este año en competencias internacionales", lamentó la OMM.

"La falta de apoyo del Gobierno federal compromete el trabajo que por más de 30 años ha hecho la OMM".

En las últimas tres competencias internacionales de matemáticas, ante la falta de apoyo del Gobierno federal, los concursantes mexicanos han sido respaldados por el cineasta Guillermo del Toro.