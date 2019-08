Ofrece AMLO dar Fondo Minero a municipios

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el dinero del Fondo Minero se destinará directamente a las comunidades y municipios donde se desarrolla esa actividad.

En el acto público de su visita al Hospital Rural de Concepción del Oro, en Zacatecas, el Mandatario dijo que desde hace cuatro años se estableció este fondo con los impuestos que pagan las empresas mineras.

"Este es un fondo que se tiene y que estamos viendo con las autoridades estatales, municipales, para que se entregue de manera directa a los habitantes de los pueblos y de los municipios mineros", anunció.

"Que no pase ese dinero por muchas manos, muchas instancias gubernamentales porque suele no llegar a su destino, se va quedando en el camino, ahora ese fondo se va a entregar de manera directa a los pueblos mineros del País".

Sugirió que esos recursos puedan ser destinados para mejorar las instalaciones educativas o para el área de la salud.

Asimismo, pidió a las empresas mineras cuidar el medio ambiente y mejorar el salario de sus trabajadores.

"Nosotros lo que pedimos a las empresas mineras es, primero, que se cuide el medio ambiente, que no se destruya el territorio, que actúen las empresas mineras como se hace en el extranjero, si son empresas canadienses que apliquen las mismas normas que llevan a cabo en sus países", dijo.

"Lo segundo que estamos también demandando es que se le pague bien a los trabajadores mineros, que se pague a los trabajadores mineros como se les paga en Canadá, como se paga en Estados Unidos, ¿por qué se le va a pagar diez veces menos al trabajador minero en México que lo que paga en Canadá o en Estados Unidos?".

En su mensaje, el tabasqueño afirmó que no se entregarán más concesiones mineras, debido a que actualmente están concesionadas 80 millones de hectáreas, aproximadamente un 40 por ciento del territorio nacional.

"Que se mantengan esas concesiones, no vamos a cancelarlas, pero no vamos a seguir entregando concesiones para la explotación minera, porque fue mucho lo que se entregó", señaló.

"Ni en mil generaciones se terminarían de explotar los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas, ¿por qué tanto? Porque también se obtuvieron estos títulos de concesión no para producir, para extraer el mineral, sino para especular financieramente, entonces, ya con lo que entregaron tienen para producir si ese es el propósito principal y no la especulación".

Reprocha ausencia de funcionario

Durante el mitin, López Obrador reprochó la ausencia del director administrativo del Instituto de Salud para el Bienestar.

Lo anterior al presentar a los funcionarios que estarán a cargo de garantizar la compra de todos los medicamentos, la contratación y la mejora salarial de médicos y enfermeras, la mejora de las instalaciones médicas, y la regularización de todos lo trabajadores de Salud.

El Mandatario rechazó pronunciar el nombre del directivo ausente, quien se encargará de basificar a los empleados del sector Salud.

"Ya se lo planteé ayer al Secretario de Salud (Jorge Alcocer) para que se lo notificara al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Juan Antonio Ferrer): quiero que esté en las giras para las próximas visitas a hospitales el Director Administrativo, ni siquiera lo voy a mencionar ahora porque como no ha venido, no voy a nombrarlo, hasta que venga", recriminó.

"¿Qué hace allá? Tiene que estar aquí, aquí es donde lo necesitamos, hace falta que esté el aquí, porque el Director Administrativo es el que tiene que ayudarnos cumplir un compromiso que estoy haciendo, vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud".

Asimismo, destacó que el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, haya librado protestas ciudadanas en su contra durante este evento.

"En Zacatecas la gente es muy repetuosa con la autoridad, esta es una virtud del pueblo zacatecano y ademas no hay protestas, yo quiero felicitar al Gobernador Tello porque también no lo agreden, no le chiflan, no hay protestas, en otras partes no saben la que pasan los Gobernadores, por eso felicidades", dijo.