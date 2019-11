Advierten que realidad ya llegó a AMLO

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, consideró que le llegó la realidad al presidente Andrés Manuel López Obrador por los reclamos que empieza a recibir.

Consideró que los discursos no son suficientes ante las expectativas que generó el nuevo gobierno.

REFORMA publicó que, en su viaje a Yucatán, el piloto del avión le pidió al presidente reconsiderar la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, lo cual fue aplaudido por los pasajeros.

Luego, una mujer que iba en el mismo vuelo alcanzó al Mandatario federal para reclamarle el cero crecimiento económico, a lo cual él no contestó nada.

"Creo que ya la realidad tocó el discurso, las palabras no bastan si no van seguidas de hechos.

"Hay muchas expectativas y no es posible evadir, hoy no se responden dudas de la sociedad", comentó la legisladora del PRI.

Agregó que en sus recorridos por las comunidades y vuelos en avión comercial no tardarán en darse más cuestionamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No deberá extrañar que haya personas que no quieran perder la oportunidad de tener un diálogo con el Presidente", opinó Sauri.

Agregó que en Tekax hubo pocos compromisos del presidente.

Sauri indicó que el gobernador Mauricio Vila remarcó que se necesitan 435 plazas para que pueda operar a plenitud el hospital regional de la zona, pues sólo tiene consulta externa.

"Y no hubo compromiso concreto. Seguir de campaña siendo presidente no es lo mismo que ser candidato.

"Los candidatos recogen demandas, no tienen obligaciones, pero ahora el Presidente es responsable de solucionar demandas", destacó la exgobernadora de Yucatán.

Agregó que tal vez haya funcionarios que no dan rumbo a sus instrucciones o no le responden, pero hay muchos problemas que no se resuelven.

Sauri añadió que los funcionarios del Gabinete tienen que ser escuchados por el presidente y dejar de tener miedo para hablar, a fin de que puedan resolver los problemas que se presentan.