Piden mayas a AMLO consulta sobre Tren

Ciudad de México— Los ejidatarios mayas de Yucatán solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se les consulte y se les informe sobre la construcción del Tren Maya, pues hasta ahora sólo han escuchado del proyecto, mientras los empresarios comienzan a beneficiarse de la compra de la tierra a precios muy bajos.

"Contar con su apoyo para que nuestros territorios y la propiedad de nuestras tierras, ejidos, no se vean afectadas por la reciente presencia de despojadores de tierra, inmobiliarias que pretenden despejarnos de nuestra tierra, queremos la participación y la consulta con relación al Tren Maya y que tengamos un beneficio justo y equitativo para todos", dijo Rosalía Pool Pat, autoridad comunitaria de Temozón.

Ante López Obrador, leyó los acuerdos tomados en una asamblea de ayer entre 400 representantes ejidatarios.

"Que se nos consulte, porque hasta ahorita no lo han hecho. Sí hemos escuchado de pláticas de lo que se piensa hacer, pero no se sabe a ciencia cierta dónde va a cruzar el Tren Maya".

En entrevista, llamó al Ejecutivo federal a tomar en cuenta la participación de todos y se les explique cómo los va a beneficiar.

"Porque desde hace mucho tiempo se ha venido manejando de que los campesinos que son los dueños de la tierra, pero vienen los de dinero, los empresarios, quieren comprar la tierra, ellos venden e ingenuamente cuando ellos saben que hay un proyecto que va a pasar ahí y los beneficiados son ellos", reprochó.

"Nosotros sabemos que va a cruzar el Tren Maya, pero no sabemos dónde va a cruzar, entonces estas personas que a veces sí tienen esa información se las ingenian para saber; llegan y ofrecen al campesino '¿tienes tierra, tienes esto? Véndemelo' y el empresario luego lo va a vender en lugar de que lo haga el campesino".

Pool Pat dijo que la petición fue a nombre de todos los ejidatarios de la Península yucateca que, consideró, están de acuerdo con el proyecto, pues tendrá beneficios económicos.

Aunque López Obrador no respondió en su discurso sobre la solicitud, la líder comunitaria afirmó que en privado le dijo que así se hará.

"Dijo que ya se había tomado, o sea, que hasta ahorita no se había hecho, pero como tienen etapas, que están en esa etapa, en ese proceso y se le va a saber a los pueblos", comentó.

Después de su discurso, López Obrador, quien hoy lleva a cabo su segundo día de gira en Yucatán, sostuvo en breve entrevista que se les va a consultar y que nada se hará por la fuerza.