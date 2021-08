Admite Tebas que LaLiga sobrevivirá sin Messi

Ciudad de México— Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que dolió la salida de Lionel Messi del Barcelona, pero la competencia española sobrevivirá sin el argentino.

El dirigente consideró que el club culé pudo retener a Messi si hubiera aceptado ser parte del acuerdo de La Liga con CVC, que inyectaría 2 mil 700 millones de euros.

"Lo que si es verdad que ese 15 por ciento son 40 millones, ayudaba a que tuviera una plantilla competitiva", explicó Tebas este jueves en videoconferencia.

"Ha sido una salida un poco traumática, duele que se vaya Messi, como en su momento se fue Neymar, Cristiano, pero tenemos 4 temporadas con derechos internacionales vendidos, son importantes, pero no son imprescindibles".

Cuestionado sobre por qué el Barsa primero aceptó el acuerdo y luego se bajó del barco, Tebas consideró que no puede ocuparse de algunos clubes, cuando lo que busca es que LaLiga siga creciendo.

"Me sorprende que Barcelona no quiera, pro LaLiga está por encima de los clubes, mañana empezamos y no tengo ninguna duda que nos irá bien", apuntó.

En tanto, el dirigente aseguró que el Real Madrid fue informado en tiempo y forma del acuerdo que LaLiga buscaba con el fondo de inversión CVC para la inyección de 2 mil 700 millones de euros, por los derechos audiovisuales.

"El acuerdo lo tenían que aprobar en la Asamblea, el Madrid lleva 8 años entorpeciendo todo, ellos y el Barcelona hacen pinza contra los derechos audiovisuales, votan todo en contra, no vamos a llorar ni va a impedir el crecimiento que hemos tenido", explicó Tebas en video conferencia este jueves tras la Asamblea de LaLiga y La Liga 2 sostenida hoy.

"Si estratégicamente hablo de ese acuerdo con el Real Madrid, lo echa abajo, por eso me tenía que acercar con los clubes que aportan, que ayudarán a que esta casa crezca, el Real Madrid no tiene interés en que esta casa crezca".

Al acuerdo de La Liga con CVC no entraron el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Athletic Club, además de un club de Segunda División, pero esto no frenará el aporte del fondo de inversión.

El directivo dijo no conocer la demanda que el Madrid habría metido a LaLiga por este acuerdo con CVC, al tiempo que reveló que los Merengues han ingresado en la historia 50 demandas al organismo.

"No conozco la demanda del Real Madrid, conozco la nota de la prensa, no sé si van a meterla", apuntó Tebas.

"No es al rescate, no vino CVC para ayudar contra la pandemia, hemos perdido mil millones en las últimas 2 temporadas, CVC ha venido a construir una Liga más grande pues sólo 15 por ciento es para deudas, 70 por ciento para instalaciones y 15 por ciento para jugadores".