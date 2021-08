Pide Toledo licencia para evadir desafuero

Ciudad de México.- El diputado del PT Mauricio Toledo presentó una solicitud de licencia a su cargo, a fin de evadir la discusión de su desafuero en la Cámara de Diputados.

El dictamen de la Sección Instructora señala que dio lugar a retirar la protección procesal al legislador, acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Si la solicitud es concedida, el diputado perdería automáticamente el fuero y la FGJ puede ejercer acción penal ante un juez, y ya no sería necesario el juicio de desafuero.

Entregada este día a la Mesa Directiva, Toledo señala que no hay un trato imparcial en la discusión de su caso.

"Presento a usted solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir de la fecha de la presente.

"Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridad es que no garantizan un trato imparcial y justo, como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión", dice el oficio dirigido a la Presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente pido a usted que dicha solicitud sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía, para que en su caso sea aceptada", señala la petición.

El tema de la licencia no está agendado en el orden del día de la sesión de este miércoles.

La Cámara se debe erigir en Jurado de Procedencia para abordar el desafuero los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, en ese orden.

El Pleno aún puede negarle la licencia al legislador y continuar con el proceso de desafuero.