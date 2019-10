Acusará López Obrador a los encapuchados con su mamás

Ciudad de México— El presidente López Obrador llamó a que la marcha para conmemorar el 2 de octubre de 1968 se realice de manera pacífica y amagó a encapuchados que busquen vandalizar con acusarlos con sus mamás.

"Pedimos a todos los que van a ejercer su derecho de protesta que lo hagan de manera pacífica, sin violencia, que los que participen con esta concepción, con esta filosofía, nos ayuden para aislar a provocadores", dijo en conferencia mañanera.

"Que tengan cuidado (los encapuchados) porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro de que los abuelos, los papás y las mamás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro de que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de oreja y sus zapes".

López Obrador exhortó a no caer en provocaciones de grupos que buscan alterar el orden.

"Ayudar a no caer en provocaciones no significa enfrentar a los provocadores, sino hacerse a un lado y exhortarlos, llamarlos a que ese no es el camino (...) Fuera máscaras, la lucha contra la justicia y la democracia no tiene por que ocultar su rostro, tiene que dar la cara y tampoco tiene que traer armas, sean estas piedras, petardos, varillas, nada de eso, no se requieren esas formas y esas maneras", dijo.

Reiteró que se garantizará el derecho a la manifestación y no se hará uso de la fuerza, al mismo tiempo que se comprometió a que nunca más habrá represión, torturas, desapariciones, ni masacres como la del 68.

"Vamos a recordar en este día los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968, tenemos que tomar en cuenta que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades, de justicia", afirmó.

"Estamos en una etapa nueva, en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado, no se puede hablar siquiera de la razón de Estado, de que el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer no vencer. Convencer persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz".

Agregó que el Gobierno de la Ciudad de México dará seguimiento a la manifestación en coordinación con autoridades.