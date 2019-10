Prohíben a delegados estatales usar programas sociales con fines electorales

Ciudad de México— La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, llamó la atención al coordinador de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, para evitar que los superdelegados y Servidores de la Nación incurran en actividades de proselitismo.

A través del oficio 100-490, fechado el pasado 6 de septiembre, Albores pidió al funcionario federal instruir a todos los delegados estatales a evitar el uso de programas sociales con fines electorales.

"Me permito solicitarle... se instruya a los delegados de Programas para el Desarrollo para que la ejecución de las funciones y acciones que les encomiende, así como al personal de campo que les esté adscrito, se realicen en estricto apego a los principios constitucionales que rigen al servicio público.

"Conduciéndose con imparcialidad, equidad y evitando utilizar los programas sociales o sus recursos para inducir o coaccionar el voto, además de abstenerse de realizar proselitismo político", señala.

El llamado de atención se registró en medio de denuncias de partidos de oposición ante el INE, así como de integrantes de Morena, sobre el uso político de funcionarios públicos de la Secretaría de Bienestar en la contienda interna.

Aspirantes a la dirigencia de Morena denunciaron injerencia en las decisiones de órganos internos y actos de proselitismo de Servidores de la Nación, así como operaciones fraudulentas de delegados federales.

En el oficio de Bienestar se indica que la advertencia es para "prevenir conductas que puedan derivar en infracciones administrativas, electorales y/o penales conforme a las disposiciones legales" vigentes.

Asimismo, se asegura que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado que los funcionarios se conduzcan con apego a la ley.

"Lo anterior, en congruencia con lo instruido por el Presidente, relativo a no permitir actos de corrupción ni delitos electorales, así como castigar los actos cometidos fuera de la ley.

"Es nuestro deber jurídico y moral no incurrir en actos indebidos, estando a la altura de la confianza depositada por el pueblo de México a la presente Administración", indica.

En otro oficio, fechado el 12 de septiembre, García Hernández pide a su vez a los Servidores de la Nación que cumplan con lo que establece el documento girado por Albores.

"Instruye a conducirse con imparcialidad y vigilar que no se utilizan programas sociales para inducir o coaccionar en asuntos electorales, así como abstenerse de realizar proselitismo político.

"Por lo que se les instruye atender observación y cumplimiento de dicha instrucción conforme a la ley y los principios que nos rigen", señala el oficio CGPD/Presidencia/0134/2019.

Sobre el mismo tema, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena anunció el domingo pasado, en el marco de la sesión del Consejo Nacional, que sancionará a los aspirantes a la dirigencia que utilicen recursos públicos para promoverse.