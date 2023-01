Acusan falta de presencia de GN en carreteras

Ciudad de México.- Los elementos de la Guardia Nacional no están capacitados ni son suficientes para vigilar las carreteras, por ello están proliferando las volcaduras de tractocamiones y creciendo el riesgo de accidentes en las carreteras, señaló Edgar Zamorano Santillán, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en la región.

Esta mañana, por tres horas quedó bloqueada la carretera Victoria-Monterrey, en ambos sentidos, por el choque entre dos tráileres que se dirigían hacia Monterrey con perecederos, con saldo de un muerto.

La noche del miércoles volcó un tractocamión con fresas en la carretera Rumbo Nuevo y, por la tarde de ayer, en Jaumave, volcó un tráiler cargado de naranjas, ambas mercancías iban con destino a Reynosa.

La causa de estos accidentes, explicó Zamorano, es la desaparición de la Policía Federal de Caminos o PFP-División Caminos que sí vigilaba, sí sancionaba circular a exceso de velocidad, sancionaba circular fuera de horario, con sobrepeso o sobredimensiones.

"Ese era uno de los grandes aciertos que tenía la antigua Policía Federal de Caminos, o Policía Federal (Preventiva) División Carreteras, que tenía el Grupo de Atención Especial al Autotransporte, el Grupo GAET", reveló.

Manifestó que ahora carecen de vigilancia y ni los mismos conductores de autos ligeros respetan los límites de velocidad y las patrullas de la Guardia Nacional no tienen presencia en carreteras.

"Antes estábamos bajo una vigilancia continua, estábamos ante una inspección constante, una seguridad 24/7, tanto operadores como usuarios de carretera nos controlábamos más en las velocidades", dijo.

Aunado a la escasez de choferes profesionales quinta rueda, los operadores manejan cansados y muchos kilómetros, agregó, por eso no respetan los límites de velocidad.

"Lo que está pasando ahorita es que lamentablemente hay falta de vigilancia, falta de reforzamiento, la falta de presencia de la Guardia Nacional en carreteras como la teníamos antes con la Policía Federal División Caminos hace precisamente estos detalles.

"Circulan de noche sin la debida precaución, y de madrugada, sin respetar los límites, la falta de vigilancia de operadores cansados, la falta de señalamientos, ha pasado muchísimo, lamentablemente los accidentes no estamos exentos, pero podemos prevenir", dijo.

Nada de volcaduras constantes sucederían si hubiera presencia de la Guardia Nacional, remarcó, deben forzar más las normas mexicanas para el control y la vigilancia.

"No está preparada la Guardia Nacional para suplir a la Policía Federal de Caminos y no hay suficientes elementos con la preparación para poderlo cubrir, desgraciadamente es la situación que vivimos, no solamente en Tamaulipas, es en todo el país", enfatizó.