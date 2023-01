Defiende Morena que gobernadores promuevan a corcholatas

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, defendió su petición a gobernadores para fortalecer la presencia de los aspirantes presidenciales morenistas, argumentando que será entre militantes y en sus tiempos libres.

Ante las denuncias presentadas por PAN y PRD por uso indebido de recursos públicos, el dirigente afirmó que envió a todos los Mandatarios morenistas su petición por WhatsApp, no la entregó en la reunión que sostuvieron en la Secretaría de Gobernación, pese a que asistentes revelaron que ese fue el tema central.

PUBLICIDAD

Incluso, justificó, en ese encuentro no se habló de política, sino del avance de la implementación de IMSS Bienestar en los estados y asuntos internos de la Conferencia Nacional de gobernadores (Conago).

Insistió en que su presencia únicamente fue para "saludar" a los Mandatarios morenistas.

Al cuestionarle el uso de la estructura gubernamental, como lo hacía antes el PRI, para promover a los aspirantes presidenciales, Delgado argumentó que no son iguales, y sus servidores públicos tienen claro que no deben usar recursos públicos.

"El sábado les mandé por WhatsApp a todos los gobernadores y Gobernadoras de nuestro movimiento una carta y me dirijo a ellos como militantes, sin duda que son militantes distinguidos, son referentes, tienen un liderazgo muy importante en sus entidades.

"Ellos tienen derechos políticos y pueden tener actividad de partido. Lo que estoy pidiendo está dentro del marco de la ley, no es una convocatoria a violar la ley o la Constitución, pero también es indudable que son referentes que tienen influencia en la militancia, en sus estados, entonces nosotros vamos hacer como partido las actividades necesarias para fortalecer la presencia de nuestros perfiles, si no podemos hacer eso, entonces esto no es una democracia. Vamos a defender nuestros derechos políticos y también nuestros actividades como partido", justificó.

Su intención, agregó, es que los gobernadores reflexionen sobre la necesidad de la unidad, y que continuidad del movimiento depende de ello.

"Necesitamos ganar el 24, y la clave para ganar el 24 es la unidad, la unidad a partir del reconocimiento de dos factores: que ningún interés particular puede estar por encima del proyecto, por legítimo que sea este interés, y que la gente va a decidir quién debe encabezar este proyecto", indicó.

Al insistirle si Morena no llegará a la elección presidencial desacreditado por la injerencia del aparato gubernamental en el proceso, insistió en que respetarán la ley que ellos mismos promovieron, cuando se quejaban de los Gobiernos del PRI y PAN por intromisión en el proceso.

"Lo que les queremos decir es que ellos den a conocer entre la militancia a los perfiles, dentro de sus actividades evidentemente no oficiales. Hay una diferencia muy clara, señalada por la ley y una ley que nosotros impulsamos, que no puede haber la utilización de recursos públicos en una promoción electoral.

"Hay una enorme diferencia, antes tenías el aparato gubernamental metido en las elecciones, cosa que no ha ocurrido, ahora hay un Presidente que convoca que no haya intervención. Y si hay una ilegalidad entonces que haya denuncias de la pposición", insistió.