Acusa Máynez 'provocación' de Xóchitl y le pide saber perder

Ciudad de México.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó a Xóchitl Gálvez de enviar simpatizantes a provocar en sus mítines y le pidió "que sepa perder".

"Es un acto de provocación, está poniendo a los jóvenes de su campaña en riesgo y me parece muy peligroso que se haga eso. Yo jamás me he metido con un evento de ella, (o) con un evento de la candidata de Morena (Claudia Sheinbaum). Yo le pido que tenga mesura, sepa perder, acepte los resultados", dijo.

En entrevista, Máynez se refirió a una manifestación afuera de su mitin en Morelia, Michoacán, el martes por parte de un grupo autodenominado "Jóvenes con Xóchitl", quienes lo acusaron de ser un "esquirol" de Morena para restarle votos a Gálvez.

El mismo grupo, que le pidió declinar, habría convocado a una manifestación en Querétaro, donde el candidato de MC tendrá un encuentro con estudiantes por la tarde.

"Me extrañó mucho que haya mandado la candidata del PRI, del PAN, a provocar un acto en Morelia. Eran muy poquitos y el evento era masivo, entonces pues no hicimos caso, fuimos respetuosos, estuvieron unos minutos y se fueron porque no les salió", dijo Máynez este día tras un evento en la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México.

"Ayer los jóvenes le dieron un mensaje clarísimo (con un simulacro de votación donde Gálvez quedó en tercer lugar) y yo ya le dije a "Alito (Alejandro Moreno, dirigente del PRI), a Marko (Cortés, dirigente del PAN), a Claudio x. González, que si siguen por el camino que van, pues van a quedar en cuarto lugar después de los votos nulos", agregó el ex priista.

Máynez rechazó, sin embargo, que vaya a poner una denuncia por estos supuestos actos organizados por la candidata del PAN, PRI y PRD, a quien aseguró que ya ha rebasado.

"Estamos arriba de ella ya en prácticamente 20, 25 estados de la República, y para mí el reto es poder utilizar estas tres semanas que quedan de campaña para ganarle a Morena", afirmó.

En su cuenta de la red social X, Máynez envió un mensaje a la panista.

"Oye Xóchitl Gálvez: Mañana voy a Querétaro. Iba a ir a la Universidad Autónoma y mandaste reventar, por segunda vez, el evento. Lo intentaron en Morelia e hicieron el ridículo. Y ahora insisten. Ten dignidad; yo siempre he sido respetuoso contigo. Acepta que ya te rebasé", publicó.