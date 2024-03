Acusa familiar de Félix y Evelyn: 'imponen candidatos'

Guerrero.- Zulma Carvajal Salgado acusó a su tío, el senador Félix Salgado Macedonio, y a la hija de éste, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de imponer quiénes serán candidatos de Morena en Guerrero.

Zulma Carvajal dijo que Celeste Pineda, hermana de la gobernadora, influyó para que a Luissana Ramos Pineda le dieran la diputación local por el distrito 22 de Iguala, cargo al que ella aspiraba.

"Resulta que el distrito 22 se lo dan a la amiga de la hermana de la gobernadora", dijo Zulma Carvajal

"Lo siento, porque yo sé que voy a tocar muchos intereses y situaciones, ahora todo me puede pasar porque no es fácil y exhibir a quienes están obstaculizando mi participación, pero decidí seguir luchando por mis sueños", expresó la prima de la mandataria estatal.

En un video que grabó en Facebook, la sobrina de Félix Salgado dijo que muchos militantes morenistas de Iguala que tienen larga trayectoria en el partido se quedaron fuera de las candidaturas, porque, según ella, su tío fue el que decidió quiénes deberían de ir en las listas.

"No sabemos lo que nos puede pasar porque estamos enfrentando, no aquel poder que quieren transformar, sino al poder que quiere ser único y que quiere imponer a pesar de que habemos muchos que queremos servir al pueblo", señaló Zulma Carvajal, quien es hermana del síndico procurador de Iguala, Justino Carvajal, quien fue asesinado a balazos en el 2013.

El 6 de agosto de 2023, un grupo de hombres armados asesinaron a balazos a Mario Humberto del Valle Zúñiga cuando junto con su esposa Zulma Carvajal viajaban en una camioneta en Iguala.

Zulma Carvajal acusó en ese entonces al Alcalde priista de Iguala, David Gama Pérez, de haber sido el autor intelectual del asesinato de su esposo.

En febrero de 2021, cuando Félix Salgado era candidato de Morena a Gobernador y enfrentaba denuncias ante la FGE de violación sexual, un grupo de morenistas que dirigía Zulma Carvajal golpearon a la activista feminista, Yolitzin Jaimes, durante un acto oficial que encabezó en Iguala el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ahora resulta que todos pueden decidir en el partido y resulta que no puedo ser (candidata) por ser familia, pero si la familia (de Evelyn Salgado y Félix Salgado) está decidiendo sobre quiénes son los candidatos o no", expresó Zulma Carvajal, que no logró obtener la diputación local por el distrito 22.