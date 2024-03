Ayotzinapa: la otra muerte que 'prendió' a Guerrero

El Estado de Guerrero, bajo el mandato de la morenista Evelyn Salgado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán.

Autos quemados, guardias nacionales retenidos y la renuncia de Secretarios del Gobierno estatal fueron parte del escenario esta semana por la muerte del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Khotan Gómez Peralta, a manos de policías estatales, el pasado siete de marzo.

La primera versión manejada por autoridades acusaba a la víctima, con otros dos compañeros más, de atacar a balazos a tres uniformados en el libramiento Chilpancingo- Tixtla, además de llevar droga en un auto robado.

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador echaría abajo esa versión en su conferencia mañanera del martes 12 de marzo al revelar que uno de los agentes huyó de una de las instalaciones de la Policía Estatal de Guerrero, donde estaba retenido.

"Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar pero sí, no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables", expresó.

Esto provocó que normalistas de Ayotzinapa paralizaran Chilpancingo con violentas protestas en las que atacaron la Fiscalía General del Estado (FGE), incendiaron patrullas, golpearon a efectivos de la Guardia Nacional y provocaron el cierre de comercios y cancelación de actividades laborales y educativas.

Durante el ataque a la Fiscalía, 20 agentes de la GN y 4 agentes de la Policía ministerial resultaron heridos. Además, 11 vehículos que estaban en el estacionamiento de la FGE fueron incendiados.

Dos días antes, los normalistas dieron señales que no se quedarían de manos cruzadas: incendiaron dos patrullas de la Guardia Nacional y retuvieron a 10 agentes durante dos horas en el libramiento Tixtla-Chilpancingo.

Este miércoles 13 de marzo, dos policías estatales que presuntamente participaron en el asesinato del normalista se entregaron a la Fiscalía General de la República. Uno más sigue prófugo.

La madre de Yanqui Kothan aseguró que su hijo murió por un balazo en la cabeza a manos de agentes estatales y negó que haya disparado algún arma.

Ante ello, acusó a los Secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano, de haber falseado los hechos al señalar que su hijo y sus dos compañeros que viajaban en una camioneta iban armados, drogados y que agredieron a balazos a los policías, por lo que demandó su destitución.

La mujer sostuvo que, según el certificado forense entregado por el Semefo, Yanqui salió negativo en la prueba de rodizonato de sodio, lo que comprueba que no utilizó ningún arma.

El hecho cobró factura a funcionarios del Gobierno estatal: la Gobernadora Evelyn Salgado anunció este 14 de marzo las renuncias de los Secretarios de Gobierno y de Seguridad.

Además, solicitó la remoción de Sandra Valdovinos Salmerón como Fiscal General.

"En un ejercicio de responsabilidad y coadyuvando a un proceso transparente he recibido y he aceptado las renuncias del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día daremos a conocer las personas que estarán al frente encargadas de despacho de cada dependencia.

"Hago de su conocimiento que, en base a mi facultad constitucional, notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de Fiscal General realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal", señaló la Gobernadora.