Acusa CNDH salida de 'El Gil' a PGR

Ciudad de México— Las deficiencias de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación del caso Ayotzinapa permitieron que Gildardo López Astudillo "El Gil" saliera de prisión, consideró el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez.

"Es preocupante que no se puedan sostener los procesos, hemos venido corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos, ha tenido como consecuencia que se den liberaciones", comentó.

Esto, explicó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH), vulnera el derecho a la verdad de las víctimas y a la garantía de no repetición.

"El Gil", uno de los líderes de Guerreros Unidos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recuperó su libertad el sábado pasado, luego que un juez desestimara pruebas y se cayeran los dos procesos en su contra, uno por crimen organizado y otro por secuestro.

González Pérez cuestionó que en cuatro años no se hayan aportado otras pruebas, adicionales a declaraciones obtenidas bajo tortura.

"Muestra lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia, que esperemos que pueda rectificarse con la Fiscalía autónoma", agregó.

González Pérez afirmó que el papel que desempeñó Gildardo López Astudillo la noche del 26 de septiembre de 2014 fue relevante, pues dio datos de una ruta de desaparición diferente a la del basurero de Cocula.

"Hay que retomar integralmente (el caso), una averiguación es la adminiculación de todas las pruebas, no de un solo testimonio, ahí hay otras testimoniales que no están viciadas de tortura y aportan elementos que deben ser tomados en cuenta", expuso.