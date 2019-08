Acusa AMLO a Calderón de haber provocado la actual violencia

Villahermosa— El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió acusar al expresidente Felipe Calderón de supuestamente haber provocado la actual violencia y se burló de él por haberse puesto, dijo, un saco militar que le quedaba grande.

"Cuando le declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, a Apatzingán, y va vestido de militar, se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas y ahí declara la guerra", afirmó.

"Esto lo tengo que estar recordando porque a veces se simplifica demasiado, se piensa que surgió el problema con nosotros, y sí asumo la responsabilidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad pero no podemos dejar de considerar los antecedentes".

López Obrador acusó que Calderón, presidente entre 2006 y 2012, no tenía un plan para hacer frente al crimen.

De inmediato, Calderón respondió a través de su cuenta de Twitter y calificó como fallido el combate al crimen al tiempo que expresó que a López Obrador le queda grande el Gobierno.

"Hoy se ha cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande", señaló el exmandatario.