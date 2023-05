Acusa AMLO ahora a Poder Judicial de golpe de Estado técnico

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ahora al Poder Judicial de querer aplicar un "golpe de Estado técnico" al neutralizar al Poder Ejecutivo parando sus obras.

Durante la mañanera, López Obrador aseguró que las obras no se cancelarán porque benefician al pueblo.

PUBLICIDAD

AMLO arremetió contra los mandatos judiciales contra el Tren Maya y contra los ministros de la Corte.

"No, tampoco, y van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se van a poder cancelar las obras, no se puede", afirmó.

"O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando cobrando más que lo que cobra el Presidente y otra es ya querer dar un golpe de Estado, neutralizando al Poder Ejecutivo".

"O sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico", acusó.

-¿Ve ese riesgo con los mandatos judiciales?, se le preguntó.

"Sí", contestó.

El Jefe del Ejecutivo se quejó de la marcha para defender a la Corte de este domingo y rechazó que se haya quitado el plantón que simpatizantes de Morena tenían afuera del Máximo Tribunal.

"Ayer hablábamos de la manifestación, sin policías, sin nada, bueno, por eso se cayó hasta en este extremo de ir a quitar a quienes estaban protestando frente a la Corte, ejerciendo un derecho", lanzó.

Y aprovechó para dejar claro que defenderá su proyecto de transformación.

"Entonces, ¿cómo no voy a defender el proyecto de transformación? Si es defender a la mayoría del pueblo, ¿cómo me voy a quedar callado?", expresó.

López Obrador lamentó que el Gobierno de EU siga financiando a adversarios a su administración.

"Es lo mismo, nunca transparentan de dónde sale el dinero para la guerra sucia en contra del Gobierno, ¿quién está financiando? Ya sabemos y es lamentable que el Gobierno de Estados Unidos no haga nada y siguen dándole dinero a opositores a un Gobierno legal y legítimamente constituido", dijo.

"Pero, los que reciben el dinero, con qué autoridad moral, es un acto de deshonestidad, porque no es nada más que les den el dinero, es que lo solicitan, lo reciben y lo usan para dañar un proceso en beneficio del pueblo, si yo estuviese aquí como representante de una minoría rapaz, tendrían todo el derecho a decir cállese, todo el derecho".