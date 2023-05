Narcos respetan a Siervos de la Nación, presume AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que grupos de la delincuencia organizada respetan a quienes se identifican como Siervos de la Nación.

En conferencia, el mandatario federal dijo que estos trabajadores -que son columna vertebral de los programas sociales del Gobierno federal- tienen que pasar por narcoretenes.

PUBLICIDAD

"Hay casos en donde detienen a alguien, de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia y usan, los que trabajan en las comunidades, un chaleco y se identifican y los respetan", declaró.

"Me contaron hace poco que dijeron: 'no le ha llegado el apoyo a mi abuelita', le dijo muchacho a un Servidor de la Nación, que estaban en un retén y tenían que ir a trabajar los promotores, que mi respetos para ellos, porque están abajo, en el territorio, territorio, no escritorio. Y le dijo 'bueno, pues en donde vive tu abuelita', pues en tal pueblo, dame los datos, no, cómo te voy a dar los datos, pues entonces no se puede, bueno, cuando regreses alguien te va a entregar los datos", agregó.

Los servidores deben realizar censos, repartir tarjetas e incluso apoyar en la seguridad de las giras del Jefe del Ejecutivo.