Acusa AMLO prepotencia en marcha para defender a Corte

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó prepotencia por parte del grupo de manifestantes que marchó ayer en defensa de la SCJN y el cual desalojó un plantón de simpatizantes morenistas en la entrada de la Corte.

"Pues yo creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas, hay que respetar eso.

"No creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia. El que usa la fuerza es que no tiene capacidad para convencer y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos o reprimirlos, tan es así que no había policía. Hay libertades como nunca, no se desaloja a nadie, no se reprime a nadie", comentó López Obrador en conferencia.

En defensa de la Corte, ciudadanos marcharon ayer en las principales ciudades del país como CDMX, Monterrey y Guadalajara.

En la Ciudad de México, un grupo llegó a la sede del máximo tribunal del país para retirar a los morenistas y simpatizantes de López Obrador, que habían instalado un plantón desde el 24 de abril.

La movilización de ayer en el país fue organizada en medio de la confrontación entre el presidente y los grupos parlamentarios de Morena contra la mayoría de los ministros de la Corte que han frenado decretos y reformas de la denominada Cuarta Transformación.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró la importancia de la libre expresión de ideas y que todos están en su derecho de defender ya sea al INE o a la Corte.

"Pero somos libres y quien quiera defender a la Corte está en su derecho, y al INE, sí. La señora Margarita (Zavala), que creo que también participó, compañera, esposa de quien detentó la Presidencia, porque él no ganó, Felipe Calderón; entonces, es normal y son libres (de manifestarse)", agregó.