Aceptan en EU demanda de México contra fabricantes de armas

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard informó que fue aceptada en la Corte de Federal de Massachusetts, Estados Unidos, la demanda contra fabricantes de armas que México presentó para buscar compensación por las prácticas negligentes que permiten tráfico de sus productos.

"La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos", tuiteó Ebrard.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno mexicano presentó este litigio en materia civil en una corte en Boston con la cual busca una reparación económica de hasta 10 mil millones de dólares, aunque el monto se determinará en un juicio.

La demanda señala que México busca compensación pues alega que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al País.

"Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y si no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro País", dijo el Canciller Marcelo Ebrard en conferencia aquel día.

"El presidente de la República nos ha dado la autorización para emprender este paso consciente que no tiene precedente que el Gobierno de México participe en un litigio de esa naturaleza", agregó.

También exige que las empresas monitoreen las armas y en su caso sancionen a los distribuidores involucrados en el tráfico ilícito; que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas; que financien programas para prevenir el tráfico ilegal y que detengan las "prácticas negligentes" que dañan al País, según una ficha técnica de la demanda, distribuida por la Cancillería Mexicana.

El Gobierno de López Obrador ha sostenido que la mayoría de las armas recuperadas del crimen en México, entre el 70 por ciento y el 90 por ciento, fueron traficadas desde EU.

Entre los casos incluidos en la demanda, en los que supuestamente fueron usadas armas estadounidenses, figuran un choque entre militares y sicarios de uno de los hijos del narco Joaquín "El Chapo" Guzmán, en 2019, y un atentado contra el Secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, en 2020.