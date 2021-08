Rechazan extraordinario para Ley de Revocación de Mandato

Ciudad de México— Morena y sus aliados no lograron los votos necesarios para aprobar un periodo extraordinario en el que discutiría la revocación de mandato.

En sesión de la Comisión Permanente se emitieron 24 votos a favor y 13 en contra, por lo que no se reunió la mayoría calificada que se necesitaba para aprobar el dictamen.

Ayer, Morena ni siquiera pudo abrir el debate para ir al extraordinario y ventilar la Ley reglamentaria de la Revocación de Mandato.

Al argumentar en contra, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu aseguró que la Oposición no tiene miedo, pero consideró que se requiere una Ley de Revocación de Mandato que no viole la Constitución y empodere a la ciudadanía, no al poder público.

"Para violar la Constitución y para falsamente quitarle un instrumento a la ciudadanía y dárselo al Ejecutivo para hacer campaña, cuando no la debe hacer, no van a contar con la Oposición y mucho menos con el PRI", advirtió.

"Hay que dejar de simular y trabajar con seriedad, con conocimiento, sin apasionamientos ideológicos".

Dante Delgado, senador de MC, sostuvo que su bancada no cuestiona la legitimidad del Ejecutivo ni el retiro de su encargo.

"Lo que sí hemos hecho en esta tribuna es que asuma su responsabilidad de Presidente de la República y en ese sentido creo que no es mucho pedirle, tiene todo para convocar a las fuerzas productivas del País

a la unidad", manifestó.

Acusó que el Mandatario federal ha insistido en profundizar diferencias que agravian.

"Sobre todo una persistencia en aclarar quién manda en este País", expuso.

Sin embargo, lanzó, hay otros Poderes.

"Exijo al Presidente honre el compromiso que protestó y la primera responsabilidad que tiene es dándole respeto y dignidad a los otros Poderes de la Unión, de la cual nosotros formamos parte".

La panista Xóchitl Gálvez afirmó que la Oposición no está en contra de la revocación de mandato, pero sí de hacer mal las cosas. Pidió entrar al debate sobre este dictamen en septiembre y regularlo.

"Sabemos que lo van a sacar en septiembre, porque hoy no les van a dar los votos", sentenció.

La priista Dulce María Sauri hizo un exhorto a Morena para que confíe en su nueva mayoría.

Cuestionó por qué hay prisa para legislar en torno a las leyes de la Marina Armada de México, la de juicio político y declaratoria de procedencia, y la de revocación de mandato.

El diputado panista Marco Antonio Adame Castillo señaló que el tiempo para debatir el dictamen estaba viciado.

Demandó al Presidente que respete al Congreso, luego que éste acusó que había "camarillas".