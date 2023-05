Acepta general Sandoval que compró depa a proveedora de Sedena

Ciudad de México.- El general Luis Cresencio Sandoval reconoció que compró su departamento del fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, a una proveedora de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fue penalizada con 16 millones de pesos por incumplir un contrato.

En conferencia, el titular de la Sedena aseveró que la adquisición del inmueble la realizó a través de una inmobiliaria, por lo que conoció al propietario hasta que firmó las escrituras.

"Yo no tuve contacto con la persona dueña. A través de agentes inmobiliarios fue que hicimos la negociación y ya hasta el día de firmar las escrituras tuvimos contacto con la persona", declaró.

"La empresa que establece la información, que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente ha participado en varias ocasiones... y solamente una, casi dos años después de que yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación pública", agregó.

La proveedora, dijo, incluso fue penalizada por incumplir con lo estipulado en un contrato.

"Algo así como 16 millones de pesos, se le multa por no dar, no cumplir con lo que estaba contratado. Entonces, esa fue la última vez que ha ganado, las demás ocasiones en que ha participado, muchas de ellas no cumple, porque precisamente lo que se busca es que se obtengan los bienes que dentro de la ley se pueden adquirir el menor precio, con la mejor calidad y evitamos que haya esa corrupción", señaló.

El general aseveró además que el departamento no cuesta 30 millones de pesos, como informó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), pues al adquirirlo estaba en "obra gris".

"Sobre ese departamento, que aquí casi al inicio de la Administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris ese edificio, ese departamento tenía 11 años que había sido construido y por alguna circunstancia, las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados, esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio en ese lugar", dijo.

"No es cierto que cueste 30 millones de pesos, ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Para que le den a uno un préstamo ahí en el banco, necesita que sea valuada la propiedad, fue valuada en un poquito más de 9 millones 800, algo así era el precio del valuador, por las condiciones en las que estaba y el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones", agregó.

El 15 de mayo, MCCI informó que el inmueble fue adquirido, en 2020, por un pago de 9 millones de pesos, financiado a través de un crédito hipotecario contratado con el Banco Nacional del Ejército (Banjército).

Dos años después de la transacción, la empresa proveedora obtuvo un contrato de la dependencia castrense, por 319 millones de pesos, para el abastecimiento de 48 mil juegos de placas balísticas.

Según MCCI, inmuebles de dimensiones y características similares en el mismo fraccionamiento son vendidos, actualmente, hasta en 30 millones de pesos, el triple del valor reportado por el general secretario.

'General Sandoval es honesto e incorruptible'

En medio del escándalo por la compra de un departamento millonario en una zona residencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Sandoval es honesto e incorruptible.

"Me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas, claro que sí, le tengo confianza al general, claro que sí. Desde que hice la revisión de todos los generales de división llegué a la conclusión que el general, entre otras características, virtudes, es una gente honesta, incorruptible".

"Pero pues eso no lo van a aceptar nuestros adversarios porque tienen que hacer labor de zapa, socavar la credibilidad del gobierno para poder lanzarse, porque nuestro escudó protector es nuestra autoridad moral, no hubiese yo llegado si fuese deshonesto, hubiesen hecho minilla de peje, pueden llamarme peje, pero no lagarto".