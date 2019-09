Video: Residentes desalojados de vecindad se quejan de irregularidades

Residentes de una vecindad de la colonia Chaveña, que fueron desalojados por actuarios y oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) el pasado viernes, se quejaron de irregularidades en el proceso de aplicación del acto de autoridad, ya que indicaron que no les mostraron un documento que acreditara la legalidad del desalojo, y que tampoco se les permitió grabar.

Pertenecientes a tres familias, los afectados que residían en el inmueble indicaron que pese a solicitarlo en ningún momento se les mostró un documento y que al grabar, un oficial de la SSPM les indicó que no podían hacerlo pese a estar en su derecho e incluso les solicitó el celular.

Tras el acto, ocurrido la mañana del 27 de septiembre, los expulsados pernoctan en la banqueta al exterior del que fue su domicilio, donde además apilaron sus pertenencias, ya que no tienen otro lugar a donde ir.

En entrevista, Eduardo Mariscal, presidente de la Federación Estatal de Abogados del Estado, precisó que lo acontecido pudiera tratarse de un abuso de autoridad o de un mal uso de la fuerza pública.

“Creo que grabar tiene la intención de mostrar que las cosas se están haciendo de cierta manera, como una especie de denuncia. Si está en su domicilio, o aunque no lo estuviera, si está en la calle puede grabar, claro no puede meterse a una casa ajena y grabar, pero no, no hay ninguna ilegalidad de grabar la actuación de desalojo, es totalmente legal. Aún hay autoridades que no están actualizadas, no veo nada malo, a menos de que estuvieran haciendo algo indebido, ahí nadie quiere ser grabado”, indicó.

Añadió que naturalmente los actuarios están obligados a mostrar a los afectados el documento que acredite la legitimidad del desalojo, ya que se trata de un oficio emitido por un Tribunal.

“Son órdenes de un juez que (el actuario) no debe tener ningún empacho en mostrárselo a la persona que le está solicitando verlo. Inclusive hasta podría fotografiar el acuerdo, y no le vería problema. Si no lo muestra, me parece ahí que el actuario obraría indebidamente porque a la persona que se va a afectar, a la que se le va a ejecutar un acto de autoridad, tiene todo el derecho de ver si es legal o no”, dijo.

Arturo Sandoval, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se limitó a decir que “en todo acto judicial la Policía Municipal actúa por orden de un Tribunal”, y que “dentro de las etapas del proceso judicial la Policía Municipal no tiene incumbencia o participación”. Dijo: “El actuar de la Policía fue apegada en base a una orden judicial que ordena se lleve a cabo el desalojo con el apoyo de la fuerza pública”.