Urgen a recuperar corredores seguros

Ciudad Juárez.— La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez pidió a las autoridades policiacas que, ante el alto número de homicidios ocurridos en agosto, de manera urgente recuperen los corredores seguros de la ciudad.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, al ser cuestionado al respecto, ha sostenido que se cuenta con dichos espacios.

Sin embargo, Guillermo Asiain, coordinador de esa organización civil, indicó que durante el presente año disminuyó a menos de un 10 por ciento la cantidad de firmas que se recolectan entre los comerciantes de vialidades importantes de la ciudad, como la Gómez Morín y la Tomás Fernández, sobre la vigilancia policial.

Recordó que en los corredores seguros se realizaban bitácoras de firma sobre el patrullaje, de las cuales de acuerdo con la información con la que cuentan, en el corredor Tomás Fernández, en enero se recabaron mil 756 firmas, en abril mil 071 y julio 116. En el de la Gómez Morín, en junio se contó con 72 firmas y en julio con 58.

“Disminuyó la supervisión, me imagino que es por una estrategia, pero la realidad hoy en día es que los corredores, por lo menos desde la evidencia limitada que tenemos, no son tan vigilados como eran antes… hoy la gente no ubica corredores seguros, hoy no dice ‘voy por la Tecnológico, aquí no pasa nada’; no, una mamá no dice ‘voy a agarrar la Tomás Fernández y ahorita aquí es territorio seguro, me voy por acá porque sé que ahí no pasa nada’, ésa es la función de los corredores seguros, el que alguien pueda transitar por ahí porque hay más respuesta”, mencionó.

Dijo que además de los corredores comerciales, deben recuperarse los corredores industriales en los horarios de mayor afluencia en las calles, que son la entrada y salida de la maquiladora.

Como ejemplo, mencionó que entre las 6:30 de la mañana y 3:00 de la tarde se mueven entre 375 mil personas que utilizan el transporte privado y transporte por concesionarios para la industria.

“Tenemos en Juárez muchas calles, pero hay espacios como la avenida De las Torres, Gómez Morín, Tecnológico, vamos a encontrar que la gran mayoría de la población transita por esas avenidas, creemos que hay un área de oportunidad para que la gente empiece a percibir a la autoridad un poco más cerca”, comentó.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, hasta la tarde de ayer habían ocurrido 92 homicidios dolosos en la ciudad durante agosto, lo cual, a una semana de que concluya el mes, podría indicar que existe el riesgo de que termine con una cifra superior a los 111 homicidios de julio, que ha sido el mes más violento del año.

“A la autoridad le falta coordinación, creo que a ninguna autoridad le alcanza para proteger a toda la ciudad pero sí creo que si la Guardia Nacional, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se coordinan, seguramente van a poder tener presencia mucho más activa y en diferentes puntos de la ciudad para poder reaccionar ante los diferentes sucesos”, mencionó Asiain.

Dijo que tener un mes con más de 100 homicidios representa que las autoridades no han podido darle paz a la ciudadanía y esto se debe a la falta de coordinación.

“Ahora más que nunca es urgente que recuperen pequeños espacios, que empiecen a recuperar las avenidas principales de nuestra ciudad, de manera que empiecen a generar certidumbre en la comunidad”, insistió.

Recordó que en 2011, cuando se quería recuperar la ciudad, la principal estrategia fue los corredores seguros para que los negocios pudieran crecer y construir desarrollo económico.