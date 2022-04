‘Sí hay secuestros y cobro de piso’

Ciudad Juárez.— Aunque el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, insistió en que durante el presente año no han ocurrido secuestros en Ciudad Juárez, la Mesa de Seguridad y Justicia tiene documentados cuatro casos ocurridos en febrero, con base en las denuncias interpuestas a la autoridad investigadora, así como otros dos casos de cobro de piso.

Guillermo Asiain, coordinador de esa organización civil, dijo que dos de los casos corresponden a la comunidad migrante y los otros dos tienen la particularidad de que los perpetradores son personas cercanas a las víctimas, quienes vieron la oportunidad de obtener dinero de esa manera sin tomar en cuenta las consecuencias legales que enfrentarían.

Indicó que en uno de ellos, el responsable secuestró a su vecino, un adulto mayor quien fue encontrado con vida, así como el monto, del que prefirió no dar a conocer la cantidad.

“Un conflicto vecinal que terminó siendo detenida la persona y ahorita está llevando un juicio por secuestro, muchos años en la cárcel a raíz de un problema vecinal, por eso un primer mensaje allá afuera en nuestros barrios, en nuestras comunidades: no tomemos decisiones al calor de las cosas porque pueden tener un impacto muy, muy grande”, mencionó.

El otro caso está relacionado con un tema pasional, ya que la víctima fue secuestrada por su pareja sentimental, refirió.

En este último hubo dos personas detenidas y se logró recuperar a la víctima con vida, así como el dinero que los responsables habían solicitado.

“Las consecuencias son muy grandes; hay dos personas que están en un proceso judicial por el delito de secuestro y seguramente van a pasar muchos años en la cárcel, estamos encontrando cosas que no deberían generarse y la implicación de esto es un daño tremendo para las familias, no sólo de las víctimas sino también de los victimarios. Le pedimos a la comunidad que esté muy consciente de las decisiones que está tomando y el gran impacto que puede tener un ‘le pido lana’, un ‘se me hizo fácil’, pero pueden pasar muchos años de cárcel”, puntualizó.

En los casos de cobro de piso, dijo que en febrero también hubo una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Tenemos conocimiento de una persona que ha sido víctima de cobro de piso en la cifra negra (no denunciado ante FGE) y aparte tenemos conocimiento de un caso en el que llegaron a extorsionar un comercio y cuando se van yendo, sale el locatario, va pasando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, alertan y logran la detención de estos individuos”, detalló.

Dijo que el caso de la persona que no ha denunciado aún tiene temor de hacerlo, por lo que continúa pagando el cobro de piso.