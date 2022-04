Por falta de pago, paran clases maestras del Centro de Desarrollo Infantil

Ciudad Juárez- Maestras del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), ubicado en Horizontes del Sur, protestaron esta mañana al exterior de las instalaciones para exigir que los pagos de sus salarios se realicen de forma puntual, por lo que no recibieron a los niños del plantel.

“Estamos aquí manifestándonos porque hasta el día de hoy no hemos recibido el pago que respecta a la quincena que venció el día de ayer. No es la primera vez que ocurre esto, ya con esta es la tercera vez, no estamos siendo apoyadas por el directivo ni por administrativos”, dijo la maestra Gloria Reyes.

Minutos antes de las ocho de la mañana, padres de familia que arribaron al Cendi a dejar a sus hijos encontraron a las maestras formadas al exterior, quienes portaban sus uniformes y carteles en los que plasmaron consignas como “Exigimos nuestro sueldo” y “ El obrero es digno de su salario”.

Al llegar los padres de familia, las maestras les explicaron que no podrían seguir laborando si no recibían el pago puntual por su trabajo y señalaron que no son empleadas directas del Estado, sino de la empresa Hogares de Bienestar y Desarrollo Social, pero tienen bajo su cuidado a hijos de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 42.

“Maru Campos, yo te hago un llamado, así como tú que eres madre trabajadora, nosotras también lo somos y estamos siendo juzgadas y muchas de nosotras dependemos de nuestro sueldo para llevar el sustento a nuestras casas”, dijo la maestra Reyes, quien explicó que si no se resuelve la situación por la que atraviesan las manifestaciones continuarán.