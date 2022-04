Termina hoy jornada de 'Re-vacunación'

Tras dos días de atención, hoy miércoles 13 de abril llegará a su fin la jornada de “re-vacunación” antiCovid-19, informó la Secretaría de Bienestar. Llamó a aquellos que no se han inmunizado con su segunda o tercera dosis de AstraZeneca, así como a quienes todavía no tengan ningún antiviral y quieran acceder al de CanSino, a que no desaprovechen esta oportunidad.

En los principales puntos: gimnasio del Colegio de Bachilleres, entre Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos; el estadio de béisbol Juárez, en Reforma y Sanders; y en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), en Universidad Tecnológica 3051, se atenderá de las 08:00 a las 14:00 horas y, según la calendarización, este día se designó para los de 18 a 39 años.

La dependencia solicitó a los interesados llevar su formato de inmunización, impreso y prellenado, disponible en Mi Vacuna: mivacuna.salud.gob.mx, además una copia de la CURP, una identificación y, si es el caso, comprobante de las aplicaciones anteriores. Tales documentos deberán ser mostrados a los servidores de la nación, mismos que los guiarán a recibir la inyección contra el SARS-CoV-2.