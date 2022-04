Dio Juárez a AMLO casi 163 mil votos

Considerada “bastión lopezobradorista” en Chihuahua, Ciudad Juárez aportó 162 mil 812 votos para “que siga” hasta 2024 su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser el municipio del estado con la mayor proporción de electores, también es el que, como en 2018, sigue aportando la mayor cantidad de votos al proyecto morenista.

La frontera registró 94 por ciento de las votaciones a favor de que el mandatario se quede hasta finalizar su período, arriba de la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con los cómputos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) presentados antes de las tres de la tarde de ayer.

En el ejercicio de Revocación de Mandato del domingo, el INE reportó la participación de 173 mil 85 juarenses que salieron a las urnas en las cuatro demarcaciones federales ubicadas en Juárez.

En la capital del estado fueron 59 mil 330 a favor de que López Obrador continúe, de los 69 mil 682 votos emitidos.

La presidenta de la Comisión Municipal Ejecutiva de Morena en Juárez, Luz Elia Marín Rentería, afirmó ayer en la mañana que esta frontera sigue siendo “bastión lopezobradorista”, y aseguró que la consulta no fue un fracaso, sino un “gran éxito” debido a que no fue una elección ordinaria, y se desarrolló en medio de “trabas” que puso el INE antes y durante la jornada, y pese a que, enfatizó, los partidos políticos de oposición llamaron a no salir a votar.

Los votos obtenidos por el presidente en turno, sin embargo, son 47.55 por ciento menores a los que sumó aquí en el proceso de 2018.

A diferencia de los sufragios que recibió de los juarenses cuando ganó la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador obtuvo durante la jornada de revocación de mandato en esta frontera 147 mil 588 votos menos.

Los cómputos distritales de 2018, que todavía aparecen en la página del INE, muestran que, en ese ejercicio, el presidente recibió 310 mil 400 votos en los cuatro distritos electorales demarcados en Juárez.

A nivel estatal, el cómputo final de la consulta de revocación de mandato celebrada el domingo establece que votaron 340 mil 497 chihuahuenses, cifra que representa el 11.8 por ciento de participación en relación con la lista nominal que se compone de 2 millones 874 mil 454 electores.

De ese número, 308 mil 377 (90.5%) optaron porque AMLO siga su mandato. Otros 25 mil 799 (7.5) pidieron que se le revoque, mientras que 6 mil 321 (1.8) anularon su sufragio.

El reporte oficial establece que el Distrito 01, ubicado en Juárez, dio 48 mil 932 votos a favor de que continúe contra mil 855 que lo hicieron en contra (3.6 de las votaciones) y 372 votos nulos.

El Distrito 02 aportó a la misma causa, en la revocación, 38 mil 257, pero mil 542 sufragaron a favor de que se vaya, y 685 anularon la boleta.

En el Distrito 03 fueron 36 mil 505 a favor de que siga, sin embargo mil 339 se negaron, y 444 anularon.

En tanto que en el 04, votaron el domingo a favor de Andrés Manuel 39 mil 118 y 3 mil 651 al contrario y hubo 325 votos nulos.

En total, la diferencia de apoyo recibido en las urnas por Andrés Manuel López Obrador fue de 147 mil 588 votos menos en la revocación comparada con las elecciones presidenciales de 2018.

Sin embargo, Marín Rentería insistió ayer en que “la consulta de revocación no se puede comparar con ningún otro ejercicio electoral”, como una elección ordinaria.

Y destacó que, en comparación, los votos que tuvo el presidente en este último ejercicio superan en más de 50 mil a los que tuvo la oposición liderada por el PAN en las elecciones locales de 2021.

“Fue una jornada importante, ya que los partidos de oposición llamaron a no votar”, afirmó, y “se vieron casillas nutridas, considerando que se abrió sólo una tercera parte de ellas”.

Acompañada de Jesús Zamarrón, secretario municipal del partido, dijo que la jornada del domingo estuvo llena de irregularidades, como el cambio sin aviso de casillas o que incluso algunas fueron “escondidas” dentro de planteles escolares, sin señalización alguna.

