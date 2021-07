Tendrán militares la operación de las aduanas

Ciudad Juárez— El Gobierno federal publicó el decreto con el que se creará la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), estableciendo que este nuevo órgano será desincorporado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, además, podrá contratar “preferentemente” personal con formación castrense.

En el texto, difundido el miércoles en el Diario Oficial de la Federación, se establece que la ANAM “podrá contar con personal que pertenezca o haya pertenecido a las fuerzas armadas”, así como “coordinarse con las fuerzas armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país”.

También, en el apartado de considerandos, establece la conveniencia de fortalecer estas zonas de ingreso a México “considerando preferentemente la contratación de personal que se haya destacado por ser garante de la transparencia, honestidad y servicio al pueblo de México, como es el caso de quienes pertenecen o han pertenecido a las fuerzas armadas”.

Cuestionado al respecto en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en su conferencia matutina que, si bien esta dependencia continuará bajo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “en lo operativo” será responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

“Tenemos que combatir el contrabando, seguir combatiendo el contrabando, la introducción de drogas, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país. Por eso la decisión que tomé de crear esta agencia, que va a actuar en coordinación con el SAT; desde luego, depende de la Secretaría de Hacienda; sin embargo, en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas”, dijo ayer el presidente.

“Ellos van a estar a cargo de las aduanas, porque hay problemas de contrabando de combustibles y, desde luego, la entrada de armas, fentanilo… y necesitamos poner orden en todo lo relacionado con las aduanas”, agregó López Obrador.

De acuerdo con un comunicado difundido por la SHCP, la ANAM se crea como un organismo desconcentrado a partir de la desincorporación del SAT de la hasta hoy denominada Administración General de Aduanas (AGA).

El boletín cita también que el artículo séptimo transitorio del decreto define que el actual titular de la AGA, Horacio Duarte, será propuesto para encabezar la ANAM.

De acuerdo con datos reportados por este medio, la administración de la Aduana de Ciudad Juárez fue asumida desde al menos el pasado lunes 5 de julio por el abogado Sabino Reducindo Ramírez, que entre 2003 y 2013 se desempeñó como teniente coronel en la Dirección General de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Si bien el decreto establece la preferencia de contratación de militares o exmilitares para el nuevo órgano, personal de AGA informó que nombramientos como el de Reducindo Ramírez en esta ciudad obedecen al anuncio hecho por López Obrador desde julio de 2020, cuando señaló que la vigilancia y administración de las aduanas terrestres y marítimas estarían a cargo de integrantes de Sedena y de la Secretaría de la Marina.

“Lo que no se establezca en el decreto, se tienen 180 días para hacer el reglamento y que quede todo establecido (…) Las aduanas quedan igual, son las mismas 49, las aduanas normales, no hay cambio”, dijo una funcionaria de AGA consultada sobre el decreto, pero no autorizada para ser citada.

“Lo que se hizo fue que administrativamente se cambia, porque éramos una administración general más del SAT, dependíamos en temas financieros, administrativos y de personal de ellos, y lo único que se hace con la creación es que se vuelve un órgano desconcentrado que tiene autonomía, de fiscalización y presupuestaria y administrativa”, agregó.

• La ANAM será desincorporada del Servicio de Administración Tributaria

• Continuará bajo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

• Podrán contratar ‘preferentemente’ personal con formación castrense

• En lo operativo será responsabilidad de las Fuerzas Armadas

• El actual titular de la AGA, Horacio Duarte, será propuesto para encabezar la ANAM

• Las aduanas quedan igual, son las mismas 49

srodriguez@redaccion.diario.com.mx