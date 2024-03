Seguiremos resistiendo, dicen activistas vs SB4

La Red Fronteriza de los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) y el Instituto Fronterizo Esperanza (Hope) se pronunciaron ayer en contra de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) de permitir que entre en funciones el Proyecto de Ley Senatorial 4 (SB4), a través de la cual el gobierno de Texas buscaba detener a los migrantes que ingresaran de manera irregular a Estados Unidos.

Lo anterior, antes de que se diera a conocer la noticia de que un tribunal federal de apelaciones suspendió de nuevo dicha ley.

La Corte Suprema había fallado a favor de que la ley conocida como SB4 entrara en vigor mientras el Quinto Circuito considera su legalidad, permitiendo que las autoridades locales y estatales tuvieran la autoridad inconstitucional y sin precedentes para arrestar, detener y deportar a personas sospechosas de haber ingresado a Texas desde otro país sin autorización federal.

A través de un comunicado de prensa, Fernando García, director ejecutivo de BNHR, denunció que la Corte Suprema no protege a los tejanos de color, a los residentes fronterizos ni a los inmigrantes al permitir que la inconstitucional SB 4 de Texas entre en vigor.

“Para el BNHR, el fallo de hoy de la Corte Suprema es una decisión política desastrosa. Una vez más, dejamos claro que la SB4 no tiene lugar en nuestras comunidades. La SB4 es una clara usurpación de la autoridad federal para hacer cumplir las leyes de inmigración. Esta decisión pone a todos los tejanos en riesgo de ser sometidos a discriminación racial, despojados de sus derechos constitucionales y criminalización masiva. SCOTUS no ha protegido los derechos, la seguridad y la dignidad de las comunidades de color, los residentes fronterizos, las familias de estatus mixto, los inmigrantes y solicitantes de asilo en Texas”, declaró Fernando García, director de la organización encargada del evento Abrazos No Muros a mitad del río Bravo/Grande entre Ciudad Juárez y El Paso.

“No se equivoquen, a través de la Campaña Resistiremos, el BNHR, junto con sus socios, ha preparado a cientos de tejanos para resistir la implementación de la SB4. Ahora más que nunca, fortaleceremos la educación sobre derechos humanos y civiles de nuestras comunidades y movilizaremos nuestra membresía para exigir la derogación de esta ley inconstitucional, racista e ilegal”, dijo el activista estadounidense.

Dylan Corbett, director de Hope, una organización que apoya a las personas en situación de movilidad en Ciudad Juárez y El Paso, también alertó que al dar luz verde a la SB4, SCOTUS está impulsando la “xenofobia deshumanizante”.

La “extraconstitucional” ley de Texas “es un desprecio por las leyes federales e internacionales. Los tejanos están menos seguros hoy porque el estado utilizará la aplicación de la ley como arma contra las comunidades locales”, indicó.