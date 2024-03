‘Oposición enfrenta elección de Estado’

La candidata al Senado por la coalición PAN-PRI-PRD, Daniela Álvarez, aseguró que los candidatos por la oposición en Chihuahua enfrentan una “elección de estado”.

“Es una elección de Estado, están tratando de utilizar los programas sociales para favorecer sus proyectos políticos, incluso le dicen a la gente que si llegamos van a quitar los programas sociales. Los programas se quedan, son un derecho constitucional y nosotros como senadores los vamos a apoyar”.

“La guerra sucia es la fortaleza de ellos, están centrando su estrategia en atacar al Gobierno del Estado y decir que los programas desaparecen, eso es una mentira. La gente está cansada de esta división”, agregó Álvarez en entrevista para El Diario.

Agregó que, al momento, el tema de inseguridad en el estado no ha afectado el curso de la agenda en campaña, “no tenemos hasta este momento municipios en alerta o que no tengamos considero ir por temas de seguridad. No creo que va a ser una campaña con poca cercanía, como en campaña Covid, eso no ha sido motivo para detenernos en las campañas, la seguridad tampoco”.

Debe Rogelio ‘conquistar’ al electorado

En tanto, luego del registro del candidato a la presidencia municipal por la coalición PRI-PAN-PRD, Rogelio Loya Luna el fin de semana, la aspirante al Senado destacó que deberá salir a las calles a “conquistar” al electorado fronterizo.

“Rogelio es un candidato de tierra, está consciente que esto tiene que conquistarse, nada lo tenemos regalado, no nos podemos confiar. Veo en Rogelio un gran potencial, es honesto, esta consciente de que tiene que ir a conquistar, eso nos garantiza un crecimiento para las campañas locales”, consideró.

No habrá ‘campanazo’

Por otro lado, aseguró que Morena no logrará dar el “campanazo” en el estado, como lo apuntó el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, en su mensaje de registro como candidato a la alcaldía por ese partido el domingo.

“Le pediría a Cruz que deje la soberbia a un lado y más cuando se le conoce como un alcalde con señalamientos de corrupción. Está muy presente el tema de la corrupción en Juárez. En Juárez y en el estado Morena no va a sacar los resultados que creen que van a sacar”, dijo la aspirante por la oposición.

Las campañas electorales tendrán una duración de 90 días, tiempo en que los aspirantes a cargos podrán realizar recorridos y ejercer recursos públicos como lo establece la ley. En el caso del proceso electoral federal, el período de campañas inició el 1 de marzo pasado.

Antes, Álvarez arrancó su precampaña en esta frontera con un recorrido en el mercado Fernando Baeza Meléndez, conocido como “las segunditas de los hoyos” en enero pasado.