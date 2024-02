Se solidariza la iglesia mexicana con Casa Anunciación

A través de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la iglesia católica en México se solidarizó con la Casa Anunciación (Annunciation House), que da refugio a migrantes en El Paso, Texas, desde 1978.

“Rechazamos el anuncio del fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, de iniciar una demanda contra esta institución caritativa y humanitaria, argumentando que ayudar a los migrantes es tráfico humano”, se lee en el comunicado oficial firmado por el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos.

Agrega que el fiscal de Texas, desconociendo la labor humanitaria de Casa Anunciación y señala a esta organización, de la Iglesia Católica, de estar involucrada en violaciones como facilitar la entrada ilegal a los Estados Unidos, el acomodamiento de extranjeros y el contrabando de personas.

“Lamentamos profundamente estos señalamientos, mediante los cuales se criminaliza la labor que la Iglesia Católica realiza a través de agentes de pastoral y defensores de los derechos humanos comprometidos con las causas del Evangelio y las enseñanzas de Jesús que nos dice: «Vengan, benditos de mi Padre... Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui migrante y ustedes me recibieron en su casa» (Mt. 25, 35)”, señaló la iglesia mexicana.

También denunció que criminalizar a instituciones como la Casa Anunciación acusándola de tráfico de personas sienta precedentes lamentablemente peligrosos, para condenar las obras de caridad realizadas por cualquier persona u organización, impidiendo mediante

argumentos judiciales a las personas poder obrar el bien.

“Respetuosamente invitamos al Fiscal Ken Paxton a retirar dicha demanda en contra de la Casa Anunciación y a comprometerse en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, que son victimas de redes criminales que operan impunemente en el estado de Texas”, agrega.